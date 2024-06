18 giu 2024 16:18

SANGIULIANO COME L’ODIATO SGARBI: VUOLE MOLTIPLICARE GLI INCARICHI – IL MINISTRO DELLA CULTURA ANNUNCIA: “SE FABIO ROMITO VIENE ELETTO SINDACO DI BARI, FARÒ L’ASSESSORE, COSÌ AVVIAMO PROGETTI SIGNIFICATIVI” – POI PRECISA PER CHI SOGNAVA CHE FOSSE L’OCCASIONE PER FARLO SLOGGIARE DAL COLLEGIO ROMANO: “SE NON CI SONO INCOMPATIBILITÀ, LO DEVO FAR VERIFICARE AGLI UFFICI…”. -VIDEO