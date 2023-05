SANNA MARIN BALLA AVVINGHIATA A UNO SCONOSCIUTO IN UN CLUB DI HELSINKI

Da www.corriere.it

MARKUS RAIKKONEN SANNA MARIN

La prima ministra finlandese Sanna Marin ha annunciato il divorzio dal marito Markus Raikkonen, sposato nel 2020. «Siamo grati per i 19 anni insieme e per la nostra amata figlia. Rimarremo migliori amici», hanno scritto nelle storie su Instagram. I due hanno una figlia di cinque anni. Si sono sposati mentre Marin era in carica per affrontare l’impatto della pandemia di COVID-19.

MARKUS RAIKKONEN SANNA MARIN sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 4 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 6 SANNA MARIN MEME SANNA MARIN MEME sanna marin scatenata a un party con gli amici 6 sanna marin scatenata a un party con gli amici 2 sanna marin scatenata a un party con gli amici 14 sanna marin scatenata a un party con gli amici 12 sanna marin scatenata a un party con gli amici 1 sanna marin scatenata a un party con gli amici 10 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 5

SANNA MARIN ANNUNCIA IL DIVORZIO DA SUO MARITO MARKUS RAIKKONEN