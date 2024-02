SANREMIX! “SEI PROPRIO UN MARANZA”, AMADEUS RICORDA COSA GLI DISSE FRANCHINO TUZIO, ALL’EPOCA COLLABORATORE DI CECCHETTO, E CONFERMA DI AVER CAMBIATO LE MUTANDE - MARCO MENGONI ASSICURA: “STASERA CONTROLLO IO…” – SARA' L’ALLEVATRICE ALESSANDRA OLDONI IL BEL FACCINO DELLA PROTESTA DEI TRATTORI ALL’ARISTON? IL “FEMMINONE” EMMA, ELEONORA DANIELE E “DARGENT” D’AMICO, BIG MAMA E ‘L'ILLUMINANTE LIQUIDO CHE “METTEREI ANCHE DOVE NON BATTE IL SOLE" (OCCHIO ALLE IRRITAZIONI!) - DILETTA: IL VERO “ALLARME BOMBA” DI SANREMO - VIDEO

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/sanremo-big-mama-cucino-alleggerire-tensione/AFx8KqcC

Ivan Rota, Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

franchino tuzio

NORD-SUD-OVEST-EST E FORSE QUEL MARANZA NEANCHE C’E! “Cazzo, sei proprio un maranza”. Amadeus ricorda quello che gli disse Franchino Tuzio, all’epoca collaboratore di Claudio Cecchetto, quando il conduttore consigliò agli 883 il brano “Nord Sud Ovest Est” per il Festivalbar: “Sei proprio sicuro che questa funziona. Sei proprio un tamarro…”

SIGNO’, MA SI E’ RIMBAGLIONITA? Momento stracult a “La Vita in Diretta”: “Signora per chi tifa quest'anno?” Risposta: “Io tifo per Baglioni”.

OLDONI, ME COJONI! Amadeus apre le porte dell’Ariston alla protesta dei trattori: “È un problema serio e ho detto che se qualcuno volesse essere presente, io sono disponibile”. A raccogliere l’invito potrebbe essere Alessandra Oldoni, giovane allevatrice di Bergamo, in rappresentanza del movimento “Riscatto Agricolo”. Altro che mani callose e volti scavati dalle rughe: anche la protesta dei trattori ha il suo bel faccino

lucci amadeus mutande striscia 1

BELLI, CIAO! Amadeus e Marco Mengoni cantano “Bella ciao” in conferenza stampa. Il conduttore rivela che aveva invitato in passato anche gli attori de “La Casa di Carta” a cantarla al Festival, ma rimasero a casa per il Covid.

PICCIONI E FEMMINONI! Emma Marrone, che ieri sera ha sfoggiato una borsa a forma di piccione, si confessa da Antonella Clerici: “Stasera spero di essere un bel femminone. Prima di salire sul palco guarderò in cielo per cercare una mano da parte di mio padre. Quando passi attraverso le tempeste, dai un peso diverso a tutto il resto. Le ansie e le angosce non fanno parte della mia esperienza al Festival. Solo gioia qui…”

amadeus mutande striscia

D’ORO E DARGENT! Eleonora Daniele continua a chiamare Dargen D’Amico, Dargent. Ma perché?

LA LEGGE DEL NENGA! Marco Mengoni parla del percorso di analisi che sta facendo e poi chiama Nek e Renga “Rek E Nenga”. Dopo la gaffe confessa il suo punto di riferimento in fatto di comicità: “Rido fino alle lacrime con Anna Marchesini…”

alessandra oldoni

MUTATIS MUTANDA! Dopo il servizio di Striscia, Amadeus conferma a Enrico Lucci di aver cambiato le mutande dell’Inter. “Ne ho 3-4 paia e le alterno”. Marco Mengoni assicura: “Stasera controllo io…”

COL TRE FAMO LE TRE La scaletta della prima serata. Apre Clara, chiude “Il Tre”, che la prende con filosofia: “Il Tre non è più solo il nome ma anche l’orario. Manderò un bacione a chi mi aspetterà sveglio”. Canta tranquillo!

il tre

LA GRANDE MONNEZZA – Mahmood e Fiorella Mannoia e la foto con la monnezza sullo sfondo: “Questa è iconica, Fiorella, io e te nella monnezza, sto a posto così”. La risposta della cantante: “Dopo questa foto abbiamo dato, possiamo andare a casa domani…”

LA PASTA NON TI BASTA! “Cucino per scaricare la tensione da esordio”. Big Mama serve ai fan porzioni di pasta patate e provola e non nasconde la tensione per l’esordio di stasera sul palco dell’Ariston, dove canterà “La rabbia non ti basta”. La cantante irpina ha confessato a “Vanity”: “L'illuminante liquido se potessi, lo metterei anche dove non batte il sole, per farlo battere anche lì’". Occhio alle irritazioni...

diletta leotta

ALESSANDRA AMOROSO NON PUO’ ESSERE UNA PASSWORD - Il nome della cantante ex Amici o la canzone di Ghali (“Casa mia”) ispirano alcune password degli italiani. Lo afferma uno studio dell'azienda di cybersecurity NordPass, secondo cui, con l'avvicinarsi del Festival, gli utenti scelgono sempre più nomi legati alla kermesse musicale. Peccato che mettano a rischio i loro servizi online vista la prevedibilità delle password…

big mama

DILETTIAMOCI – Diletta Leotta manda in sollucchero i pipparoli social con un nude look da sirena. Ecco spiegato l'allarme bomba che c'è stato a Sanremo…

MA COSA HAI MESSO NEL CAFFE’? Dicono che sia nata una amicizia intima tra due cantanti in gara. E’ partita con un caffè (ormai è di moda) ed è finita con il dormire nella stessa camera. Di chi parliamo?

fiorella mannoia mahmood alessandra amoroso diletta leotta 4