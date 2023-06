24 giu 2023 19:56

LA SANTANCHÉ CHIEDE AIUTO A GIORGETTI PER EVITARE IL FALLIMENTO. AL FISCO VIENE PROPOSTO DI PAGARE I DUE TERZI DEL DOVUTO IN 10 ANNI ATTRAVERSO RATE SEMESTRALI. TUTTO DIPENDE SOLO DAL SÌ DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE. E CERTO NON SI PUÒ NASCONDERE COME L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (DI CUI È TITOLARE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA GIANCARLO GIORGETTI) SI TROVI IN GRANDE IMBARAZZO – L’OFFENSIVA DELLA LEGA SULL’INCHIESTA PREOCCUPA PALAZZO CHIGI...