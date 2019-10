RENZI IS THE NEW SALVINI - POVERO CONTE: GIRA CHE TI RIGIRA, HA SEMPRE UN MATTEO INTORNO A ROMPERGLI LE UOVA NEL PANIERE: COME IL CAPITONE, ANCHE IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO HA CAPITO CHE C’È UN AMPIO SPAZIO DI MANOVRA E VUOLE RECUPERARE CONSENSO ATTACCANDO OGNI GIORNO GLI ALLEATI - MA IN MANO HA UNA PISTOLA SCARICA, IL SUO PARTITINO VALE IL 3-4%...