SAPETE QUANTI VOTI HA PRESO IN LOMBARDIA E NEL LAZIO L’ALLEANZA VERDI-SINISTRA ITALIANA DI BONELLI E FRATOIANNI? RISPETTIVAMENTE IL 3,2% E IL 2,7% (IL LORO 3,5% ALLE SCORSE ELEZIONI POLITICHE SEMBRA UN SUCCESSONE!) – ENTRAMBI FRIGNANO SULLE DIVISIONI TRA PD, AZIONE E GRILLINI MA NON HANNO CAPITO CHE GLI ELETTORI FUGGONO DA CHI PORTA IN PARLAMENTO GENTE COME SOUMAHORO...

Estratto dell’articolo di Alessandro Gonzato per “Libero quotidiano”

angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu

Lacrime di Soumahoro per i compagni Bonelli e Fratoianni, la tragicomica coppia della politica italiana. I padri putativi dell’ex paladino dei migranti, che i due hanno scaricato dopo lo scoppio dello scandalo sulle cooperative della suocera in cui ha lavorato anche la moglie del deputato con gli stivali di gomma, non sono andati oltre il 3,1-3,3% tra Lombardia e Lazio.

Nel momento in cui scriviamo non c’è ancora il dato definitivo, che però complessivamente si preannuncia inferiore anche al 3,5 delle politiche del 25 settembre. In Lazio si sono presentati a sostegno del candidato del Pd Alessio D’Amato e in Lombardia di Pierfrancesco Majorino.

Ha iniziato Bonelli a commentare il risultato: «Alla luce del voto è chiaro che il centrosinistra perde in modo netto. Nel Lazio è accaduto ciò che avevamo spiegato all’inizio: per gli elettori è stato incomprensibile e inaccettabile che una maggioranza che andava dai 5Stelle ad Azione e che aveva governato insieme la Regione fino a oggi si sia presentata divisa. Di fronte a questa scelta, per noi irresponsabile», ha proseguito Bonelli, «tantissimi hanno deciso di restare a casa.

In Lombardia il ragionamento è identico […] crediamo che sia necessaria una profonda riflessione su come costruire un’ampia alleanza che abbia un minimo comune denominatore valoriale e programmatico».

Poi è toccato a Fratoianni: «È una vittoria molto netta del centrodestra. Penso che sia necessaria una collaborazione col Partito democratico e i 5Stelle. […] L’unico che gode tra Verdi e Sinistra è Soumahoro, intanto passato al gruppo Misto. Oddio, non che lui se la passi bene. Stipendio a parte, si capisce.

