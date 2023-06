1 - BLINKEN: "PROFONDE CREPE DENTRO AL CREMLINO" EUROPA E STATI UNITI ALZANO IL LIVELLO D'ALLERTA

antony blinken arriva a pechino

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

Il segretario di Stato americano Antony Blinken […] consegna un doppio messaggio: il primo è che la crisi in Russia «ha rivelato le profonde crepe nel sistema di potere di Putin»; il secondo è invece un avvertimento a non tirare conclusioni affrettate e perseguire nel monitoraggio di quanto accade, poiché – dice Blinken – «non abbiamo visto ancora l'atto finale ed è difficile dire dove si andrà a finire».

[…] Biden ha avuto un colloquio con Zelensky con il quale, evidenzia una nota della Casa Bianca, ha discusso «i recenti eventi in Russia» e ha parlato «della controffensiva in atto».

un selfie con prigozhin dopo il tentato colpo di stato

La linea statunitense è la medesima delle capitali europee […]

Si studiano i segnali che vengono da Mosca, Blinken ha evitato di rispondere se la leadership di Putin è finita, ma ha sottolineato che «abbiamo sempre dei piani contingenti per ciò che succede in Russia». Serviranno, si sottolinea in ambienti diplomatici, almeno 72 ore per avere un quadro chiaro di quanto successo e per unire i puntini di una tela che l'intelligence Usa era riuscita ad anticipare e a condividere con i leader politici.

putin biden

In settimana ci sono stati due meeting al Congresso, giovedì poi la Gang of Eight, ovvero gli otto fra senatori e deputati più influenti sono stati avvertiti delle probabili mosse di Prigozhin. L'Amministrazione insomma era preparata a questo scontro fratricida anche se gli stessi 007 sono rimasti sorpresi dalla celerità con cui il capo di Wagner ha prima lanciato e poi chiuso l'offensiva.

evgeny prigozhin sorride dopo il tentato golpe

[…] gli Usa non hanno alcun motivo di «tifare» per Prigozhin, sulla loro lista nera da anni, e né spingere per un caos in un Paese potenza nucleare. […] Anche Putin, secondo l'intelligence Usa citata dal Washington Post, era venuto a conoscenza dei progetti dell'ex "cuoco" 24 ore prima, ma non è chiaro il perché non l'abbia fermato. Questo è uno degli scenari su cui lavorano gli analisti Usa. […] Quel che a Washington comunque resta centrale son gli effetti sul conflitto in Ucraina e lo scontro interno alla Russia, offre spazi di manovra a Kiev, «gli ucraini hanno un vantaggio cui possono approfittare» ha chiuso il segretario di Stato.

PUTIN BIDEN

[…] Anche la Cina è rimasta alla finestra per oltre 36 ore prima di prendere posizione. Sabato a Pechino c'è stato un incontro fra governo cinese e diplomatici russi, ieri gli emissari di Xi Jinping hanno ribadito la fiducia a Putin formulata nella frase «stabilità nazionale», e ribadito la linea cinese in questi eventi, ovvero che quel che accade «sono questioni interne».

2 - MATTHEW KROENIG "LA RUSSIA DIVISA AIUTA LA NATO MA IL PERICOLO NUCLEARE È ENORME" "

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

un selfie con prigozhin dopo il tentato colpo di stato

Lo scontro fratricida in Russia apre scenari per la strategia occidentale sul fronte ucraino, ma sono calma e prudenza a prevalere […] È il ragionamento che fa Matthew Kroenig, esperto dell'Atlantic Council di Washington, ex analista della Cia e stratega su deterrenza e nucleare al Pentagono nelle Amministrazioni Bush, Obama e Trump.

[…] «La Russia ha a disposizione mille atomiche tattiche, sono quelle utilizzabili nel campo di battaglia. Sono custodite in basi militari. In un clima di guerra civile o di rottura della catena di comando, scenario quest'ultimo non ancora escluso, i soldati potrebbero lasciare le basi, disertare, schierarsi con i rivoltosi, magari prendere il materiale nucleare e venderlo sul mercato internazionale all'Iran o ai terroristi per citare due possibili acquirenti. La sicurezza degli arsenali è vitale e in situazioni come quelle che sta attraversando la Russia, l'attenzione Usa è ancora più forte. E il livello di pericolo è enorme».

Matthew Kroenig

Mosca potrebbe ricorrere al nucleare in Ucraina?

«È un'ipotesi sempre presente. Servirebbe a Putin per rovesciare il tavolo, uscire dall'angolo e fare una mossa che gli consentirebbe forse di confermare il suo potere».

[…] La Cina ha atteso quasi 48 ore prima di prendere posizione e alla fine ribadito che quanto accade in Russia è una questione interna ma sostenendo "la stabilità nazionale". Fiducia a Putin?

«Pechino vuole una Russia abbastanza forte da poter essere spina nel fianco di Nato e Usa. E vuole che Putin resti in sella. La relazione fra Xi e Putin è persino più solida di quella fra i due Paesi. Aiutare militarmente la Russia in Ucraina è troppo anche per Pechino, ma se il conflitto con Prigozhin fosse durato, non mi sarei stupito nel vedere l'arrivo di aiuti militari cinesi per lo Zar».

