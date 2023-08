SARÀ UN AUTUNNO DI FUOCO PER GIORGIA MELONI – SU TUTTI LE QUESTIONI PIÙ SPINOSE, LA DUCETTA HA MANDATO LA PALLA AVANTI. MES, SALARIO MINIMO, GIUSTIZIA: DA SETTEMBRE IN POI, COMPLICE ANCHE LA FINANZIARIA, “IO SO GIORGIA” DOVRÀ INGAGGIARE UN TOUR DE FORCE E RINUNCIARE A QUALCHE BANDIERINA (IL FONDO SALVA STATI SARÀ INEVITABILMENTE APPROVATO) – IL CASO DELL’AUTONOMIA: NELLE SCORSE ORE È SPUNTATO UN EMENDAMENTO PER FISSARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CON DECRETO LEGISLATIVO. UN MODO PER RALLENTARE ULTERIORMENTE L’ITER. E FAR INDISPETTIRE ANCORA DI PIÙ SALVINI E ZAIA…

giornata mondiale della giovinezza meme by emiliano carli

Estratto dell’articolo di Emilia Patta per “il Sole 24 Ore”

Con il via libera definitivo alla delega fiscale da parte della Camera nella giornata di venerdì il Parlamento chiude i battenti per almeno un mese. E anche il governo, dopo l’ultimo Consiglio dei ministri di domani […], si prende la sua pausa.

[…] intanto a settembre sono stati rimandati anche i dossier politicamente più delicati, a cominciare dalla ormai vexata quaestio del Mes, la riforma del meccanismo salva Stati utile a fronteggiare eventuali crisi bancarie e che solo l’Italia non ha ancora ratificato nonostante il ripetuto pressing della Commissione Ue. Un blitz di Pd e Iv/Azione aveva calendarizzato la discussione a fine giugno ma la maggioranza è riuscita a farlo slittare. Il via libera entro l’anno è però inevitabile per adempiere agli impegni europei ed avrà un costo politico alto per Meloni, che in campagna elettorale aveva giurato che il suo governo mai avrebbe ratificato una riforma che avrebbe fatto perdere sovranità al nostro Paese.

matteo salvini e giorgia meloni

[…] Slittamento, ed è notizia delle ultime ore, anche per il salario minino proposto dalle opposizioni su iniziativa del Pd: anche in questo caso la maggioranza ha fatto votare in Aula una sospensiva. Ma il tema - molto popolare, come attestano i sondaggi - dovrà essere affrontato in autunno, magari all’interno di una legge di bilancio che già si annuncia in salita e in parte blindata […].

Rinvio di fatto anche per il pacchetto giustizia che porta il nome del ministro Carlo Nordio: sotto la lente, della magistratura ma anche del Quirinale, l’abolizione del reato di abuso d’ufficio che violerebbe accordi in sede Ue. Il testo è rimasto due settimane sulla scrivania del Presidente Sergio Mattarella, che infine ne ha autorizzato la presentazione in commissione Giustizia del Senato dove le audizioni inizieranno solo in autunno.

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

Ultimo slittamento di fatto, ma politicamente il più importante, è quello dell’Autonomia differenziata cara alla Lega e suo ministro Roberto Calderoli: l’esame degli emendamenti da parte della commissione Affari costituzionali del Senato è stato rimandato a settembre così come l’interlocuzione con il Clep, il comitato giudato da Sabino Cassese che dovrebbe determinare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) entro la fine dell’anno.

Indicativo il fatto che nelle scorse ore sia spuntato un emandamento di Fratelli d’Italia in cui si chiede che i Lep siano fissati con decreto legislativo e non con Dpcm come prevede il testo Calderoli: un modo per rallentare l’iter e impedire la corsa all’Autonomia delle regioni del Nord entro le europee […]. Anche per questo Meloni non ha ancora messo in campo la riforma costituzionale […].

LA VERSIONE DI GIORGIA - ALESSANDRO SALLUSTI INTERVISTA GIORGIA MELONI - ED RIZZOLI GIORGIA MELONI BARBIE - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO giorgia meloni e la strage di bologna vignetta by rolli per il giornalone la stampa