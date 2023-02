SARÀ FELICE PUTIN - L'EX PRIMO MINISTRO DELLA GRAN BRETAGNA, BORIS JOHNSON, FEROCEMENTE ANTI-RUSSO, SI CANDIDA ALLA CARICA DI PROSSIMO SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO: "DEVO ANNUNCIARE A TUTTI CHE ESISTE QUESTO PIANO. QUESTA VOLTA PENSO CHE SARÒ FORTUNATO. MI CONSIDERO UN OTTIMO CANDIDATO. VALE LA PENA DIRE CHE ABBIAMO UNA NATO PIÙ FORTE CHE MAI, INTRAPRENDENTE, VIVACE”

addio a downing street di boris johnson

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'ex primo ministro della Gran Bretagna Boris Johnson si candida alla carica di prossimo segretario generale della Nato. "Sì, ottima idea. Voglio dire, cari amici, che devo annunciare a tutti che esiste questo piano. Questa volta penso che sarò fortunato", ha detto Johnson in un'intervista ad un programma tv ucraino, come riportano i media di Kiev. L'ex primo ministro ritiene che non sia necessario che il prossimo segretario generale sia un cittadino dell'Unione europea. "Mi considero un ottimo candidato. Vale la pena dire che abbiamo una Nato più forte che mai, intraprendente, vivace", ha sottolineato l'ex primo ministro inglese.

boris johnson volodymyr zelensky 6