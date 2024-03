LA SARDEGNA È STATA UN’ECCEZIONE: IL CENTROSINISTRA HA VINTO PERCHÉ HA AZZECCATO IL CANDIDATO, E LA MELONI HA PERSO PERCHÉ L’HA SBAGLIATO. IN ABRUZZO, LUCIANO D’AMICO HA RIMONTATO MA NON ABBASTANZA CONTRO IL GOVERNATORE MARCO MARSILIO. A PESARE SULLA SCONFITTA IL TRACOLLO DEL MOVIMENTO 5 STELLE E TERZO POLO: FDI, FORZA ITALIA E LEGA HANNO INCASSATO 18MILA VOTI IN PIÙ RISPETTO ALLE POLITICHE 2022 – I FLUSSI: MARSILIO HA PRESO IL 10% DEI VOTI DI CHI DUE ANNI FA AVEVA VOTATO 5 STELLE E IL 15% DEGLI EX ELETTORI DI AZIONE-IV…

Estratto dell’articolo di Renato Benedetto per il “Corriere della Sera”

MARCO MARSILIO

Quello del centrodestra è stato un «campo coeso»: il copyright è di Giorgia Meloni, ma prima di lei a dirlo sono stati i numeri delle Regionali d’Abruzzo.

La coalizione si consolida: incassa 317 mila voti (54,7%), circa 18 mila in più rispetto alle Politiche 2022. Il «campo largo», anzi larghissimo, domenica è apparso al contrario troppo sfilacciato per tenere compatti i suoi elettori. La coalizione che unisce Pd e Verdi-sinistra, 5 Stelle, Azione e Iv, si ferma sotto i 263 mila voti. Meno degli oltre 290 mila che queste liste ottennero alle Politiche di due anni fa, quando correvano separate.

giorgia meloni marco marsilio a pescara 3

Alert: domenica ha pesato il calo dell’affluenza (52,2%, record negativo); alle Amministrative contano tanto i candidati; e le somme sono sempre un’operazione astratta. Però aiutano a trarre le prime considerazioni.

«Il centrosinistra ha perso pezzi», commenta Salvatore Vassallo, direttore dell’Istituto Cattaneo. E non c’è solo il tradizionale calo dei 5 Stelle, quasi sempre cadenti alle Regionali, «altre componenti di centrosinistra hanno votato centrodestra: gli indiziati principali sono Azione e Italia viva».

SAPONE DI MARSILIO - MEME BY EMILIANO CARLI

[…] Lo confermano i dati che arrivano dagli exit poll di Noto Sondaggi per Rete 8 : Marsilio non solo è riuscito a tenere buona parte degli elettori che alle Politiche 2022 aveva scelto centrodestra, ha attirato anche il 10% di chi due anni fa aveva votato 5 Stelle, il 15% degli ex elettori di Azione-Iv e i due terzi di quelli di +Europa. Per dare un’idea, considerando i pesi di queste liste alle Politiche, si parla di un «bottino» da oltre 20 mila voti. Marco Marsilio, in ogni caso, stacca Luciano D’Amico di quasi 43 mila voti, sette punti. C’è poi il voto di lista, ecco chi sale e chi scende.

[…] Esultano due volte i Fratelli d’Italia. Il partito di Meloni non porta a casa soltanto il candidato, […] ma anche il primato della lista più votata: quasi 140 mila preferenze, il 24,1%, 100 mila più delle ultime Regionali. Circa 33 mila voti in meno delle Politiche, ma in Abruzzo c’è la concorrenza della lista civica di Marsilio. Cresce Forza Italia (78 mila voti, 13,4%, era all’11% due anni fa): «Nessuno si immaginava la scomparsa di FI dopo la scomparsa di Berlusconi — nota Vassallo — ma questo dato consolida il suo ruolo centrista».

ABRUZZO - CONFRONTO TRA REGIONALI 2024, POLITICHE 2022 E REGIONALI 2019

E quasi doppia la Lega, che si attesta a 44 mila voti, 7,6%: poco meno dell’8,3 delle Politiche, tanto meno (121 mila voti) del 27,5% delle scorse Regionali, ma quello era il 2019 dei record per la Lega.

Da segnalare Noi moderati: al 2,7%, quasi quattro volte il risultato del 2022.

[…] Il campo largo si restringe […] ma per Elly Schlein c’è una buona notizia: il suo Pd è la seconda lista più votata in assoluto (117 mila voti, 20,3%), in crescita rispetto al 16,6% delle Politiche.

Guadagna un punto anche Avs, al 3,6. Crollano però i 5 Stelle, perdono due terzi dei voti e si fermano al 7% (dal 18,4 delle Politiche e 9,7 delle Regionali). Male Azione: si ferma al 4%, ma questa volta senza i renziani (candidati con la lista Riformisti e civici, 2,8%).

giuseppe conte alessandra todde elly schlein

[…] «L’anomalia è stata la vittoria di Todde su Truzzu. Mentre in Abruzzo non si è visto nulla di anomalo», commenta Vassallo. «In Sardegna la partecipazione è rimasta invariata, anzi, gli elettori due settimane fa sono stati più che alle Politiche ’22.

Una delle chiavi del successo del campo largo. Il centrosinistra ha vinto anche se le sue liste, nel complesso, considerando anche Soru, si sono ridotte mentre quelle del centrodestra sono cresciute». In Abruzzo no. «Anche se il tentativo di mettere tutti insieme era necessario per competere, il centrodestra ha un elettorato stabile, quello del campo largo è più segmentato», conclude. […]

LUCIANO D'AMICO LUCIANO D'AMICO

giorgia meloni marco marsilio a pescara 2 giuseppe conte alessandra todde elly schlein 2 MARCO MARSILIO RIELETTO GOVERNATORE - MEME BY VUKIC giuseppe conte alessandra todde elly schlein MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI ANTONIO TAJANI MARCO MARSILIO alessandra todde elly schlein giuseppe conte alessandra todde elly schlein