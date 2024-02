SARDO NEL BUIO – È IL GIORNO DELLA VERITÀ: SI VOTA IN SARDEGNA E ARRIVA IL PRIMO GIUDIZIO POPOLARE PER GIORGIA MELONI PREMIER – LA DUCETTA SI GIOCA LA FACCIA: HA IMPOSTO A SALVINI IL NOME DEL SUO CANDIDATO, IL SINDACO DI CAGLIARI PAOLO “TRUX” TRUZZU, E QUESTA VOLTA UN PASSO FALSO SAREBBE SOLTANTO COLPA SUA – LA POSTA IN GIOCO È ALTISSIMA ANCHE PER ELLY SCHLEIN…

Sulle regionali sono caduti governi, Massimo D’Alema nel 2000, si sono resi necessari rimpasti, Silvio Berlusconi nel 2005, si sono dimessi segretari di partito, Walter Veltroni nel 2009, e in quest’ultimo caso proprio dopo elezioni in Sardegna, che oggi va al voto per eleggere presidente e Consiglio. Anche stavolta può succedere qualcosa di grosso.

Le elezioni sarde sono prima di tutto un test per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha imposto alla coalizione un suo candidato, il sindaco di Cagliari ed esponente di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, contro il volere degli alleati e grazie anche a un’inchiesta della magistratura che ha fermato la ricandidatura del governatore uscente, il sardista e leghista Christian Solinas.

C’è in Meloni una evidente ansia di estendere il suo potere personale in ogni ganglio statale e amministrativo, come testimonia anche la posizione sul terzo mandato […]. Un’ansia di potere che va di pari passo con l’insofferenza per ogni forma di critica o dissenso, espressa in forma colorita con le vocine di scherno che Meloni sfoggia nei comizi […] e in forma più cruenta con le manganellate […].

[…] Meloni ha un vantaggio notevole in queste elezioni sarde: l’opposizione corre divisa su due candidati, l’ex viceministra 5S Alessandra Todde, sostenuta tra gli altri anche dal Pd e dall’Alleanza Verdi-Sinistra, e l’ex governatore Renato Soru, appoggiato da centristi, indipendentisti e comunisti […]. Dato che si vota a turno unico, non è facile che la destra perda le elezioni nonostante gli oggettivi disastri che la giunta Solinas si è lasciata alle spalle e la bassa popolarità di cui gode Truzzu nella città dove ha governato fin qui.

Al tempo stesso, però, un passo falso sarebbe tutto e solo di Meloni. Non potrebbe essere scaricato né sugli alleati né su altri fantomatici nemici che la leader di FdI […] è solita creare anche […]. Per Meloni, cresciuta a pane e cantilena populista, con la pretesa di essere sempre e comunque la prescelta del popolo contro le élite, arriva il primo vero giudizio popolare.

Può essere prevedibile un’altra crescita dell’astensionismo, con effetti politici che potrebbero pesare di più su chi ha governato (male) l’isola fino a ieri. Meloni potrebbe scoprire che, pur vincendo Truzzu, la sua coalizione è minoranza nelle urne e il suo partito a trazione familiare ancora di più.

È infatti probabile […] che la somma dei voti dei due candidati di opposizione sopravanzi quella del candidato della destra al governo. Uno scenario che, se confermato dallo scrutinio, costringerà i litigiosi leader delle forze di minoranza ad assumersi la responsabilità del disastro tattico.

In ogni caso il responso sardo avrà conseguenze importanti anche a sinistra. Se Todde […] otterrà la presidenza, l’alleanza Pd-5S ne riceverà un impulso potente a livello nazionale. Persino Conte sarebbe trascinato, forse suo malgrado, nel recinto del cosiddetto campo largo, sebbene probabilmente con ancora più velleità di leadership.

Di sicuro la vittoria di Todde varrebbe un sospirone per Elly Schlein, che di risultati concreti ha molto bisogno visti i sondaggi nazionali e la crescente tensione nel partito. Schlein si gioca una posta alta quasi quanto quella di Meloni e forse è la sua unica occasione: nelle altre tre Regioni che andranno al voto da qui alle Europee (Abruzzo, Basilicata e Piemonte) serve un miracolo perché prevalga il centrosinistra […]. Se invece Todde non ce la fa, molto dipenderà dalle cifre dell’insuccesso e dal peso di Soru nella sconfitta. Ma addossare tutte le colpe all’ostinata candidatura dell’ex governatore sarebbe un alibi troppo comodo. Soru in campo […] è […] l’esito di uno scontro politico che rappresenta un credibile anticipo di quel che accadrà a livello nazionale […]

