“ZELENSKY NON MI CONVINCE” – “LAMBERTOW” DINI COMPIE 92 ANNI E PERDE I FRENI INIBITORI A “UN GIORNO DA PECORA”: “DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON SO SE SAREI ANDATO A TROVARLO, TUTTO L’OCCIDENTE PARLA DI DEMOCRAZIA E LIBERTÀ, MA IN UCRAINA LUI HA ABOLITO TUTTI I PARTITI DI OPPOSIZIONE” – LE ARAGOSTE CHE GLI CUCINÒ FIDEL CASTRO E LA MANCATA ELEZIONE AL QUIRINALE - VIDEO!