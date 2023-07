25 lug 2023 15:02

SAVIANO COME FACCI? NEL CDA RAI NON È PREVISTA UNA DECISIONE SUL CASO DELLO SCRITTORE: LA DESTRA DICE NO AL SUO PROGRAMMA, PREVISTO PER NOVEMBRE SU RAITRE, DOPO GLI EPITETI RIVOLTI A SALVINI. IL PROGRAMMA È GIÀ REGISTRATO E SAREBBE UNA PERDITA PER LA RAI NON MANDARLO IN ONDA. RESTA DA DECIDERE LA CONDUZIONE DEL PROGRAMMA CHE SFIDERÀ QUELLO DI BIANCA BERLINGUER, IL MARTEDÌ SERA. IL NOME IN POLE POSITION È QUELLO DI NUNZIA DE GIROLAMO (MA NON CON UN FORMAT POLITICO)