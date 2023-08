13 ago 2023 10:30

SBAGLIANDO S'IMPARA...A TACERE – IGNAZIO LA RUSSA NON HA RISPOSTO A STEFANO BONACCINI CHE, A SANT’ANNA DI STAZZEMA PER IL 79ESIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE NAZIFASCISTA, LO HA DEFINITO “INADEGUATO AL SUO RUOLO”, RICORDANDO I "CIMELI FASCISTI" ESPOSTI IN CASA "CON ORGOGLIO" – LA RUSSA, CHE DA QUANDO PRESIEDE PALAZZO MADAMA HA INANELLATO SCIVOLONI, HA DECISO DI NON REPLICARE (ANCHE PERCHE' AVEVA GIA' ANNUNCIATO DI AVER DATO IL BUSTO DEL DUCE ALLA SORELLA...)