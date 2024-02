LA SBERLA DELL’EUROPA A “LOLLO” – LA COMMISSIONE EUROPEA BOCCIA LA LEGGE ITALIANA SULLA CARNE COLTIVATA: “È INAPPLICABILE”. LA RAGIONE NON È NEL MERITO DELLA NORMA, MA UN DIFETTO DI PROCEDURA: IL GOVERNO AVREBBE DOVUTO INVIARLA PRIMA DELL’APPROVAZIONE, QUANDO ERA ANCORA UN DDL, E NON DOPO. L’UE NON HA NEMMENO ESAMINATO I DIVIETI DEL TESTO, MA NEL SUO PARERE CHIEDE ALL’ITALIA DI INFORMARLA SUI PASSI CHE VORRÀ INTRAPRENDERE…

Estratto dell’articolo di Claudia Voltattorni per il “Corriere della Sera”

meme su francesco lollobrigida e la pasta nello spazio 2

«Il testo è stato adottato dallo Stato membro prima della fine del periodo di sospensione (3 mesi, ndr )», quindi, «anche alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia», la legge «può essere dichiarata inapplicabile». L’Europa ferma così la legge italiana sulla carne coltivata approvata definitivamente lo scorso 1 dicembre e poi inviata alla Commissione per una valutazione.

Bocciata non nel merito ma per un difetto di procedura: il governo doveva inviarla prima dell’approvazione, quando era ancora un disegno di legge, e non dopo, a legge approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale .

COME SI PRODUCE LA CARNE COLTIVATA

Lo prevede la direttiva Ue secondo cui «gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi» dal momento in cui la Commissione ne riceve notizia. E la legge 172 del 2023 - voluta fortemente dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida - che vieta la produzione, la commercializzazione e l’importazione di carne coltivata è un «progetto di regola tecnica» che coinvolge il mercato comune europeo e perciò necessita del parere di tutti gli Stati membri.

francesco lollobrigida

La Commissione non boccia i divieti contenuti nel testo, che non sono stati esaminati, ma nel suo parere conclusivo chiede all’Italia di «informarla» sui passi che intende intraprendere dopo lo stop.

Ma per il governo italiano la legge va bene così, anzi, dice al question time al Senato il ministro Lollobrigida, «la chiusura comporta che sia stato definitivamente accertato da parte della Commissione europea la compatibilità della legge con i principi del diritto dell’Unione europea in tema di mercato interno.

carne coltivata 2

Diversamente, la Commissione avrebbe proceduto a contestare, come era nelle sue facoltà, le disposizioni, a prescindere dalla modalità di notifica. Non ci sarà pertanto nessuna procedura di infrazione né richiesta all’Italia di abrogare la legge». Secondo il ministro, «la Commissione chiede solo di essere informata sull’applicazione della legge da parte dei giudici nazionali». Il punto è proprio qui però: visto lo stop europeo, un giudice può ritenere la legge italiana inapplicabile e quindi di fatto nulla.

Salterebbero quindi sia i divieti per la carne coltivata ma anche quelli per il contestatissimo meat sounding , cioè l’utilizzo di termini presi in prestito dalla macelleria per definire prodotti a base vegetale […].

TRAPIANTO E REALTA - LOLLOBUE - MEME BY EMILIANO CARLI SUL RAFFORZINO AI CAPELLI DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Le opposizioni parlano quindi di «legge già morta» (M5S) e di «figuraccia internazionale per Lollobrigida» (Pd), ma il ministro è comunque determinato ad andare avanti e anzi rivendica la sua legge per la quale «oggi le altre nazioni in Europa ci guardano come un punto di riferimento» […]

fotomontaggio francesco lollobrigida 4 fotomontaggio francesco lollobrigida 3 francesco lollobrigida porta la pasta italiana nello spazio meme by sirio 1 FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - FOTOMONTAGGIO francesco lollobrigida a cape canaveral 3 francesco lollobrigida al tg1 tweet su francesco lollobrigida al tg1 4 francesco lollobrigida 1 francesco lollobrigida francesco lollobrigida 2 FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E ILARIA SALIS - VIGNETTA BY VUKIC