19 mag 2023 13:10

NELLO SCACCHIERE GLOBALE NON SI MUOVE SOLO L’OCCIDENTE: IL G7 È SOLO UNO DEI MOLTI ATTORI IN CAMPO – PRIMA DI ARRIVARE A HIROSHIMA, IL PRESIDENTE UCRAINO, ZELENSKY, HA FATTO TAPPA IN ARABIA SAUDITA, PER PARLARE AL SUMMIT DELLA LEGA ARABA: “PRESENTERÒ IL NOSTRO PIANO DI PACE A BIN SALMAN”. RIAD HA DA POCO RISTABILITO LE RELAZIONI DIPLOMATICHE CON L’IRAN, GRAZIE ALLA MEDIAZIONE CINESE. NON È CHE C’È LA MANO DI XI JINPING ANCHE QUESTA VOLTA? L’INVIATO SPECIALE, LI HUI, HA APPENA CONCLUSO IL TOUR TRA KIEV E MOSCA…