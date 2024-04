LO SCANDALO HOT CHE HA TRAVOLTO LA POLITICA BRITANNICA NON ERA UNA SPY STORY A BASE DI "HONEY TRAP" MA UNA BEGA TRA PORCELLINI GAY! - IL 36ENNE WILLIAM WRAGG, DEL PARTITO CONSERVATORE, HA AMMESSO DI AVER FORNITO I NUMERI DI TELEFONO DI ALCUNI SUOI COLLEGHI A UN GIOVANE CONOSCIUTO TRAMITE L'APP D'INCONTRI OMOSEX "GRINDR": "L'HO FATTO SU SUA RICHIESTA PER PAURA. TEMEVO AVESSE COSE COMPROMETTENTI SU DI ME. SONO STATO UN DEBOLE" - ALMENO UNA DOZZINA FRA POLITICI, FUNZIONARI E GIORNALISTI, HANNO RICEVUTO MESSAGGI CON FOTO DI NUDO MASCHILE DA UN MITTENTE SCONOSCIUTO CHE SI FIRMAVA "CHARLIE". QUALCUNO C'E' CASCATO, RICAMBIANDO CON SCATTI HOT...

(ANSA) - Dimissioni da un incarico di partito, ma non dal Parlamento (per ora) per William Wragg, il giovane deputato 36enne della maggioranza Tory britannica coinvolto in una vicenda di messaggi con foto osé gay ricevute di recente sui loro telefonini da 12 fra parlamentari, funzionari e giornalisti accreditati a Westminster.

Vicenda rivelata dal sito Politico e che aveva inizialmente suggerito il sospetto di un'ipotetica "honey trap", una trappola a sfondo sessuale commissionata magari da imprecisati "Stati stranieri ostili per interferire nella democrazia" d'oltre Manica.

La storia si è alla fine ridimensionata, almeno in apparenza, dopo la confessione al Times in cui lo stesso Wragg ha ammesso nei giorni scorsi d'essere stato lui ad aver dato i numeri delle persone contattate a un giovane con cui era entrato in relazione tramite l'app d'incontri omosessuali Grinder.

WESTMINSTER

Wragg ha detto di averlo fatto su richiesta dell'interlocutore per paura: "Temevo avesse cose compromettenti su di me. Sono stato un debole e mi scuso". Un mea culpa al quale oggi è seguito l'annuncio delle sue dimissioni dal ruolo di vicepresidente del comitato 1922, organo interno al gruppo parlamentare che supervisiona le procedure delle elezioni per la leadership nel Partito Conservatore.

Wragg, pur sottoposto a verifiche disciplinari, non è invece stato al momento sospeso dal gruppo Tory, fra la sorpresa di non pochi colleghi, avendo peraltro già annunciato dal 2022 di non volersi ricandidare a deputato alle prossime politiche (attese entro fine 2024). E neppure le opposizioni laburista o ne hanno finora sollecitato un passo indietro dall'incarico di presidente della commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Comuni.

westminster 2

Fra le 12 persone contattate da un numero WhatsApp poi disattivato - con foto esplicite di nudo maschile da un mittente sconosciuto che si firmava "Charlie" - pare vi siano del resto esponenti bipartisan.

Uno solo dei quali risulta aver avvertito la polizia (che intanto indaga sull'imbarazzante episodio); mentre in almeno 2 casi la risposta all'esca sarebbe stata quella di abboccare con immagini del medesimo tenore.

