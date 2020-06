LO SCAPOLO E L'AMMOGLIATO LASCIANO I LORO ''PIED-A-TERRE'' - RENZI E BONIFAZI HANNO TRASLOCATO DAGLI APPARTAMENTI UNO SOPRA ALL'ALTRO CHE DIVIDEVANO NEL CENTRO DI ROMA, DOVE SI FERMAVANO QUANDO ARRIVAVANO DA FIRENZE PER LE SEDUTE DEL SENATO - ENTRAMBI I CONTRATTI ERANO INTESTATI ALL'EX TESORIERE DEL PD

Giuseppe China per ''la Verità''

MATTEO RENZI FRANCESCO BONIFAZI

Matteo Renzi e Francesco Bonifazi lasciano i loro pied-à-terre da vitelloni a Roma. Come raccontato negli scorsi mesi dalla Verità i due appartamenti si trovano in un elegante palazzo di via Nazionale, nel centro della Capitale. Ieri mattina di fronte al massiccio portone d'ingresso dei due senatori toscani era parcheggiato un camioncino di una ditta di traslochi. Tra gli altri inquilini c'è chi ha notato sulle scale un paio di ragazzi che portavano giù il tapis roulant di Renzi.

Gli operai, a quanto ci risulta, stavano trasferendo l'attrezzo in un altro appartamento. I residenti avrebbero inoltre visto una gran quantità di giornali, libri e qualche scatolone. Non è chiaro il motivo dell'addio alla casa nel centro di Roma, né quale sia il prossimo indirizzo. In ogni caso c'è chi ha avvistato l'ex presidente del Consiglio nei pressi del suo ormai vecchio appartamento ancora un paio di giorni fa.

La dimora che è stata occupata dal senatore di Scandicci negli ultimi anni nella Capitale si trova al secondo piano, affaccia su Palazzo delle Esposizioni ed è composto da due camere da letto, due bagni, di cui uno cieco, cucina e zona giorno. Con il proprietario dell'immobile sarebbe stato concordato un affitto di circa 2.300 euro. Pochi mesi fa, in seguito alle vicende della fondazione Open, Francesco Bonifazi ci aveva detto che entrambi i contratti di affitto erano intestati a suo nome. La casa dell'ex premier appartiene alla Itamezz srl, riconducibile all'imprenditore Mezzedimi, mentre quella di Bonifazi alla famiglia del banchiere Pisconti.

renzi bonifazi

Come detto sul portone d'ingresso è già stato posto un cartello con scritto «Affittasi» di colore verde che rimette sul mercato l'appartamento del braccio destro del fu Rottamatore. Questa abitazione si trova al terzo piano, ha una superficie di 62 metri quadri e ha la vista su via Nazionale e su via Genova. L'abitazione è dotata di un soppalco che funge da ripostiglio, una cucina a vista, bagno con doccia e camera da letto. Anche questa proprietà, come si legge nell'annuncio, è arredata dal locatore.

RENZI PRIMO GIORNO DA SENATORE CON BONIFAZI

Prezzo d'affitto? Il valore del contratto si aggirerebbe sui 1.800 euro, d'altronde non potrebbe essere altrimenti visto che ci troviamo nel cuore di Roma. Dal cartello che propone l'immobile inoltre apprendiamo anche che si libererà ad agosto. Quindi Renzi avrebbe già lasciato le chiavi, mentre Bonifazi resterebbe in via Nazionale sino a fine luglio.