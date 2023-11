SCARAMUCCE SULLA TREGUA – HAMAS HA FATTO ESPLODERE TRE ORDIGNI E HA FERITO ALCUNI SOLDATI ISREALIANI, NELLA STRISCIA DI GAZA. I TERRORISTI ACCUSANO LO STATO EBRAICO DI AVER VIOLATO IL CESSATE IL FUOCO (E VICEVERSA) – INTANTO IL CAPO DEL MOSSAD E IL DIRETTORE DELLA CIA SI INCONTRANO IN QATAR, PER ESTENDERE IL CONGELAMENTO DELLA BATTAGLIA – DALLA TREGUA, HAMAS HA SOLO DA GUADAGNARE: PUÒ RIPRENDERE FIATO, E ORIENTARE L'OPINIONE PUBBLICA MONDIALE (GIÀ SCHIERATA CON GAZA) CON I VIDEO DEL RILASCIO DEGLI OSTAGGI SANI E SALVI

1. INCONTRO A DOHA TRA IL CAPO DEL MOSSAD E IL DIRETTORE DELLA CIA

(ANSA) - Il capo del Mossad David Barnea è a Doha per colloqui con il direttore della Cia Bill Burns e con alti funzionari del Qatar, come riporta il Times of Israel. L'incontro arriva dopo che Israele e Hamas hanno concordato un'estensione di due giorni della tregua temporanea per consentire il rilascio di almeno altri 20 ostaggi da Gaza.

L'obiettivo del capo della Cia, secondo i media Usa, è mediare un più ampio accordo tra Israele e Hamas per allungare la tregua e allargarla al rilascio anche di uomini e militari. Burns sta premendo inoltre per l'immediata liberazione degli ostaggi americani, stimati in un numero tra 8 o 9.

2. ISRAELE, 'ESPLOSIONI A GAZA, SOLDATI FERITI'

(ANSA) - Tre ordigni sono esplosi oggi nel nord della striscia di Gaza in prossimità delle forze israeliane, ''in contrasto con le intese per il cessate il fuoco''. Lo ha riferito il portavoce militare di Israele. In uno di questi episodi, è stato aperto il fuoco contro i soldati, che hanno risposto all'attacco. ''Alcuni soldati sono rimasti feriti in modo non grave'', ha precisato il portavoce.

3. HAMAS, ISRAELE HA VIOLATO TREGUA E ABBIAMO REAGITO

(ANSA) - ''In seguito ad una palese violazione da parte di Israele dell'accordo di cessate il fuoco nel nord della striscia di Gaza è avvenuta oggi una frizione tattica. I nostri combattenti hanno reagito a quella violazione '': lo ha reso noto Hamas, poco dopo che Israele aveva riferito di tre esplosioni in quella zona. ''Noi siamo impegnati al cessate il fuoco fintanto che anche Israele lo sia. Facciamo appello ai mediatori affinchè premano su Israele per il rispetto di tutte le intese, in terra e in cielo''. L'incidente è avvenuto mentre si attende un nuovo rilascio di ostaggi.

4. HAMAS CONSERVA IL 90 PER CENTO DELLE SUE FORZE

La tregua dà anche la possibilità di una ricognizione dei risultati militari ottenuti.

Per Hamas la priorità era riprendere le comunicazioni con le brigate dispiegate sul fronte a Nord di Gaza City, costrette a muoversi tra tunnel e una terra desolata fatta di macerie, senza più Internet e rete cellulare.

Il movimento jihadista ha schierato le sue migliori unità tra i sobborghi di Beit Lahia, Beit Hanoun e il campo profughi di Jabalia.

È qui che ha messo in maggiore difficoltà le colonne corazzate israeliane e colpito la maggior parte dei tank e dei blindati. La tenuta di questo involucro esterno ha permesso di salvare il centro di Gaza City, dove domenica sera le Brigate Al-Qassam hanno consegnato alcuni ostaggi alla Croce Rossa, ben in vista, in modo da confermare che hanno ancora il controllo di questa zona strategica.

È un successo propagandistico importante, che ha spinto prima il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e poi lo stesso premier Benjamin Netanyahu a mettere piede nella parte settentrionale della Striscia e dimostrare che erano stati fatti progressi. I rapporti dei vertici militari sono prudenti. Stimano che sono stati uccisi fra i 1.000 e i 2.000 combattenti di Hamas, su una forza complessiva di 30 mila. Sono stati individuati e in parte distrutti 150 chilometri di tunnel su 500.

I bombardamenti a tappeto hanno ucciso invece almeno 13 mila civili in sette settimane, una cifra comparabile alle vittime civili nella Seconda guerra del Golfo in Iraq, su una durata simile. Le distruzioni sono però più vaste. [...] Si sa che negli attacchi del 7 ottobre sono morti fra i 200 e 300 militari, nelle basi al confine, e un centinaio sono stati fatti prigionieri. [...]

