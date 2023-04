12 apr 2023 13:56

SCARONI NON È UN NOME PER TUTTE LE STAGIONI – LA TURBO-ATLANTISTA GIORGIA MELONI HA POSTO IL VETO SUL RITORNO DELL’EX AD DI ENI ALLA PRESIDENZA DEL CANE A SEI ZAMPE O DI ENEL. (ORA RICICCIA PER POSTE) - LA DUCETTA HA PUNTATO TUTTO SULLA COLLOCAZIONE FILO ATLANTICA DEL SUO GOVERNO: E SCARONI È L’UOMO CHE SPALANCÒ LE PORTE AI RUSSI DI GAZPROM – I DISCUTIBILI CONTRATTI CON LA HOLDING VIENNESE PARTECIPATA DA BRUNO MENTASTI, SODALE DEL CAV, INSIEME A IGNOTI INVESTITORI RUSSI, E I RIGASSIFICATORI “AMMAZZATI” NELLA CULLA…





Estratto dell’articolo i Andrea Greco per www.repubblica.it Paolo Scaroni and Vladimir Putin April jpeg Paolo Scaroni tiene in scacco, quasi solo, 610 nomine in 105 partecipate statali, con 190 miliardi di ricavi. […] Anche stavolta, però, curriculum, relazioni, padronanza dei dossier e supporto del centrodestra di Forza Italia e Lega potrebbero non bastargli per tornare ai vertici di Eni o Enel, i due maggiori produttori e importatori di energia in Italia. La premier Meloni teme infatti che un rientro del dirigente vicentino nel settore riaccenda le critiche già sgorgate in passato, durante e dopo il novennio scaroniano, che avvicinò molto il Cane a sei zampe alla Russia. Paolo Scaroni Notoriamente su input di Silvio Berlusconi, che spesso in quegli anni governava e sempre faceva “l’amico” di Vladimir Putin, in una diplomazia ibrida di ragion di Stato, affari e siparietti che irritava gli Usa e inquietava i servizi di mezzo mondo. […] Di recente sembra che i berlusconiani, ma anche Matteo Salvini, abbiano rigiocato Scaroni come la carta dell’asso che spariglia, contro le maniere forti di Meloni. Così sono iniziati i balli per la sua presidenza all’Eni; poi all’Enel; e ora alle Poste. PAOLO SCARONI - SILVIO BERLUSCONI - ALEXEY MILLER - VLADIMIR PUTIN Ma le prime due ipotesi, al di là di eventuali placet dei rispettivi manager incaricati (Scaroni, che oggi presiede il Milan ed è vicepresidente della banca Rothschild vanta capacità ed esperienze che non ne faranno mai un presidente “di campanello”), si scontrano finora con il veto politico di Meloni. La collocazione filoatlantica […] è stata per il suo governo un apriori. E la premier teme che il modo in cui l’Eni di Scaroni gestì alcuni dossier possa esporla a critiche sullo scacchiere geopolitico. Descalzi Scaroni Uno, appena insediato, riguardò la stesura dei nuovi contratti di fornitura con Gazprom, in cui l’Eni lasciava vendere 3 miliardi di metri cubi di gas in Italia a una holding viennese partecipata dal sodale di Berlusconi Bruno Mentasti più ignoti investitori russi e ciprioti. Scaroni firmò il 14 giugno 2005, il predecessore Mincato si era opposto e ci lasciò la poltrona. Ma il cda Eni in autunno riscrisse quei contratti cancellando Mentasti, non però l’allungamento fino al 2035 della scadenza a volumi maggiorati. BRUNO MENTASTI Così l’Italia accrebbe la dipendenza dai russi, e “ammazzò” nella culla i rigassificatori che il governo Prodi, nel 2006, provava a realizzare in una “cabina di regia”. Nel 2007, poi, ci fu la vendita a Eni ed Enel di due società di Yukos, major dell’oligarca Khodorkovsky, “punito” da Putin con l’esproprio e il carcere. Tempo qualche anno e Gazprom si ricomprò tutto, tra polemiche internazionali. Poi, nel luglio 2009, la difesa di Scaroni nel cda Eni del gasdotto South Stream. Lo voleva Putin per aggirare l’Ucraina, ma un comitato interno Eni aveva sollevato dubbi e rischi di costi eccessivi. Il manager così derubricò il progetto a «studio di fattibilità». Solo il veto dei bulgari, dopo la guerra russo-ucraina 2014, farà abortire quel tubo. Paolo Scaroni Berlusconi Scaroni paolo scaroni and denis sassou nguesso eni