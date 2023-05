5 mag 2023 16:28

CON LO SCAZZO TRA FRANCIA E ITALIA, È UFFICIALMENTE PARTITA LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE 2024 – LE DICHIARAZIONI ANTI-MELONI DEL MINISTRO DELL’INTERNO DI PARIGI, GERALD DARMANIN, SONO PARTE DI UNA STRATEGIA PIÙ AMPIA: IN BALLO CI SONO I FUTURI EQUILIBRI AL PARLAMENTO UE. MACRON VUOLE PROSEGUIRE CON LA “MAGGIORANZA URSULA”, MA PER FARLO HA BISOGNO DI ISOLARE GIORGIA MELONI. LA DUCETTA INVECE, DA PRESIDENTE DEI CONSERVATORI E RIFORMISTI, PUNTA A SCARDINARE LO STATUS QUO DI BRUXELLES ALLEANDOSI CON IL PPE DI WEBER. CHI LA SPUNTERÀ?