A una manciata di ore dalla direzione nazionale del Pd – la prima dopo l’estate militante e […] dopo una batteria di polemiche più o meno disinnescate – sulla scrivania di Elly Schlein c’è un sondaggio che la mette di buon umore. Racconta che sì i dem hanno perso elettori, soprattutto moderati (-4,8%), ma allo stesso tempo ne hanno guadagnati di più a sinistra, pescando tra i rossoverdi, i “cugini” sempre più rivali dei 5 Stelle e nell’area del non voto (+6,6% in totale). E il saldo alla fine è positivo.

Lo studio che rimbalza nelle chat del Nazareno in queste ore, commissionato da Scenari Politici, è stato realizzato da Winpoll. Un amuleto, per Schlein: è l’unico istituto di sondaggi che ha azzeccato l’esito delle primarie, ribaltando i pronostici che davano in testa Stefano Bonaccini.

Dunque la segretaria è convinta che i numeri siano buoni. Il Pd, stando al rapporto, sarebbe quasi al 21% (20,8%), a sei punti e mezzo da FdI (27,3%). Col partito di Giuseppe Conte staccato al 15,4%. Il grosso degli “elettori persi” finirebbe nell’astensione (3,6%), mentre qualche decimale confluirebbe nel bottino elettorale di Azione-Iv, FI, FdI e 5S.

Gli “elettori guadagnati” […] arrivano quasi nella stessa proporzione dal non voto (3,8%), l’1,1% sarebbe passato al Pd dall’alleanza Verdi-Sinistra e lo 0,7% arriverebbe dal Movimento. Per il 61% degli intervistati il Pd tendenza Schlein è “più di sinistra”, e ciò per la segretaria, è noto, “non è una colpa”.

Con questi numeri in tasca, Schlein alle 14 parlerà davanti al parlamentino del Nazareno. Vorrebbe evitare di riaprire la discussione interna sulle correnti. O sul terzo mandato dei governatori, sul Jobs act, sulle spese militari.

O sulle candidature alle Europee: Schlein stessa potrebbe correre, “ma ne parleremo più avanti”, ha tagliato corto qualche ora fa. Il copione […] prevede che si discuta solo di piazze e “temi”: manovra, sanità, scuola, e via dicendo. È atteso l’annuncio della manifestazione nazionale del Pd, che quasi certamente si terrà l’11 novembre a Roma.

[…] Il piatto forte della direzione, per la segretaria, sarà comunque la “difesa della sanità”. Ma difesa con chi? Schlein confida ancora di unire le opposizioni.

L’altro ieri ha risentito Carlo Calenda. Ma Conte continua a giocare da guastafeste: “A Calenda e Schlein voglio dire che se uno prima di confrontarsi va in tv e dice ‘queste sono le nostre proposte’, non può funzionare – la stoccata di ieri – Prima si fanno gli accordi, poi si strombazzano”.

L’altro punto di frizione con i 5S, al solito, è l’Ucraina. Schlein ha appena confermato che i dem voteranno sì all’ottavo pacchetto di aiuti a Kiev. E ha fatto capire […] che le posizioni del premier incaricato della Slovacchia, il filo-russo Robert Fico, “sono un problema per il Pse”. Qualche bega interna, in realtà è stata affrontata ieri mattina, in segreteria.

Si è deciso di accelerare sulle alleanze per le Regionali, “ma in Piemonte è dura”. E la discussione si è animata quando si è parlato dell’ultima fatica letteraria del governatore campano, Vincenzo De Luca, che ha appena sfornato un libro intitolato simpaticamente Nonostante il Pd. “Ma perché resta nel partito, se lo vede come un ostacolo?”, uno dei commenti più benevoli.

[…] per Schlein è arrivato un assist insperato dalla grande avversaria, Giorgia Meloni. La premier ha dipinto il Pd come un partito “allergico alla democrazia” che già lavora per far fuori la leader “e metterci un segretario tecnico”. Un canovaccio che nessuno oggi vorrà ricalcare.

