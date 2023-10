SCHLEIN HA RAGIONE: “NEL PD C'È ANCORA TANTO DA CAMBIARE” (CERTO, A INIZIARE DAL SEGRETARIO) – ELLY STRITOLATA DALLE CORRENTI PROVA A SPIEGARE: “IL PLURALISMO C'È SEMPRE STATO PERCHÉ È UN PARTITO COMPOSTO DI VARIE ANIME. MA IL PD E’ COMPATTO” (FACCE RIDE!) – “IO CANDIDATA ALLE EUROPEE? PRIMA SI PENSA AL PROGRAMMA E POI ALLA CANDIDATURE”

ELLY SCHLEIN

(ANSA) "Nel Pd c'è tanto da cambiare. Non è solo un discorso di cambio di leadership, ma il cambiamento si deve avvertire in tutto il paese, va costruita una nuova classe dirigente". A dirlo è la segretaria Dem Elly Schlein intervenendo alle celebrazioni per i "20 anni di Sky".

"Le porte del Pd - aggiunge - sono aperte e invito le persone a venire a darci una mano". Per quanto riguarda le correnti, Schlein spiega che "il pluralismo c'è sempre stato perché è un partito composto di varie anime". Ma su battaglie cardine come la difesa di sanità pubblica, salario minimo e diritto alla casa, "il Pd è compatto", assicura. Per quanto riguarda la sua candidatura alle europee osserva: "Prima si pensa al programma e poi alla candidature. Per quanto riguarda la mia ne parlerò con il partito".

