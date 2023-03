3 mar 2023 12:43

SCHLEIN, LA KRYPTONITE DI CONTE – COME DAGO-RIVELATO LA SVOLTA A SINISTRA DEL PD DI ELLY POTREBBE SVUOTARE IL CONSENSO DEL MOVIMENTO 5 STELLE E DEPOTENZIARE IN BREVE TEMPO LA LEADERSHIP DELL'AVVOCATO CON LA POCHETTE - PER QUESTO C'È DA ASPETTARSI CHE PEPPINIELLO APPULO INCALZERÀ LA NEO SEGRETARIA DEL PD SUI 2 TEMI RISPETTO AI QUALI PER LEI SARÀ PIÙ COMPLICATO SCARTARE RISPETTO AL PASSATO: IL NO ALLE ARMI ALL'UCRAINA E IL NO AL TERMOVALORIZZATORE DI ROMA - DAGOREPORT