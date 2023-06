6 giu 2023 19:33

SCHLEIN, LA MEJO ALLEATA DELLA MELONI – LA SEGRETARIA MULTIGENDER HA DECISO CHE PIERO DE LUCA NON SARÀ PIÙ VICE-CAPOGRUPPO DEL PD ALLA CAMERA. STASERA ARRIVERÀ L'UFFICIALITÀ NEL VERTICE CON I GRUPPI – UN SEGNALE PER IL GOVERNATORE CAMPANO, CHE ELLY NON HA NESSUNA INTENZIONE DI RICANDIDARE PER LA TERZA VOLTA - ORA DE LUCA SR USCIRA' DAL PD E CON IL SUO CARICO DI VOTI FARA' UN ACCORDO CON LA DESTRA, PROSSIMA VINCITRICE DELLA REGIONE CAMPANIA …