11 gen 2024 10:50

SCHLEIN MEJO DI DE LAURENTIIS: COME I PRESIDENTI DELLE SQUADRE IN CRISI ELLY PORTA TUTTI IN RITIRO. A GUBBIO (LA CITTA’ DEI MATTI)! I DEM RISPOLVERANO IL “CONCLAVE” COME AI TEMPI DI PRODI, A CUI NON PORTO’ BENE – ANDREA ORLANDO SE LA SVIGNA: “A GUBBIO CI SAREI ANDATO VOLENTIERI MA IN QUEI GIORNI HO UN APPUNTAMENTO GIÀ PRESO PER UNA CRISI AZIENDALE SERIA, DA ME IN LIGURIA” – QUANDO A GARGONZA ESPLOSE LA CRISI TRA D’ALEMA E PRODI…