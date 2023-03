4 mar 2023 12:22

LA SCHLEIN NON NE VUOLE SAPERE DI UN TERZO MANDATO PER DE LUCA MA A CORRERE IN SOCCORSO DEL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA CI PENSA LA LEGA: “PRESENTIAMO NOI LA LEGGE, COSÌ SARÀ BOCCIATO DALLE URNE” – IL CARROCCIO HA GIÀ DUE PRECEDENTI: LA LOMBARDIA (FORMIGONI È STATO ADDIRITTURA PER 4 VOLTE GOVERNATORE) E IL VENETO CON LUCA ZAIA CHE, COME DICE SPESSO ANCHE DE LUCA, È AL TERZO MANDATO E “NESSUNO HA MAI DETTO NIENTE”…