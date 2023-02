FLASH! - NON C'È PACE COI PORTAVOCE DI QUESTO GOVERNO: MARINA NALESSO LASCIA IL MINISTERO DELLA CULTURA E ABBANDONA GENNARO SANGIULIANO - PRIMA C'ERA STATO LO SCAZZO GERARDO PELOSI-ADOLFO URSO, POI MARCO VENTURA CON LA CASELLATI, E INFINE IL DRAMMA SECHI-MELONI. ORA MOLLA PURE LA NALESSO, CHE SE NE TORNA IN RAI. PARE NON FOSSE PROPRIO AMATA TRA I CORRIDOI DEL COLLEGIO ROMANO