Visto che aveva assicurato "Mettetevi in pace: io mi candiderò in eterno", ora troverà un santo a cui votarsi. Elly Schlein manda due commissari in Campania. E invia un primo, clamoroso segnale di stop al "viceré" Vincenzo De Luca.

Cala il sole sul dominio di Salerno? Tolleranza zero, in ogni caso, sulla strada di "cacicchi e capibastone". Proprio come indicato nel discorso d'insediamento. La neo segretaria si intesta la "rigenerazione" in Campania come primo atto politico interno. Invia l'ex segretaria della Cgil, la senatrice Susanna Camusso a Caserta: terra dello scandalo tesseramenti (a Sessa Aurunca, ad esempio: 1053 richieste di iscrizioni, su 1200 voti presi dal Pd alle Politiche), ascrivibili soprattutto a qualche fedelissimo del presidente, come Gennaro Oliviero, oggi al vertice dell'assemblea regionale. Mentre col senatore bergamasco Antonio Misiani, già viceministro all'Economia e Finanze nel Conte II, commissaria anche il regionale: è il successore dell'attuale capogruppo in Senato Francesco Boccia - che sempre in qualità di commissario, a febbraio aveva lasciato la Campania con un appello: "Ragazzi, lottate contro sultanati e califfati".

Così Schlein, che aveva promesso "Non arretrerò di un millimetro", lo ribadisce ieri da Modena: "Ringrazio Camusso e Misiani, persone molto autorevoli, dovranno fare un lavoro per rientrare pienamente nel rispetto delle regole. Non essere coerenti con la promessa di trasparenza e rispetto delle regole avrebbe un costo maggiore". E il motivo è uno: "Avevamo denunciato situazioni opache, capibastone o persone che si sentono padroni delle tessere".

Lei non nomina mai De Luca, come De Luca non nomina mai lei: da oltre un mese. Anche se , proprio venerdì scorso, quando prende la parola all'assemblea provinciale del Pd, il governatore campano mette la segretaria nel mirino: "Il destino della Campania si decide in Campania, non da altre parti. Né a Roma, né alle Nazioni Unite. Mancano tre anni per le Regionali, ma qualcuno un po' agitato ha vissuto qualche effervescenza fuori tempo". Chiaro il riferimento anche a Roberto Fico, che molti danno come futuro candidato governatore

