30 apr 2023 13:19

SCHOLZ IN VERSIONE VALLETTO DI XI JINPING NON FA INCAZZARE SOLO BIDEN MA ANCHE I SUOI ALLEATI VERDI E LIBERALI - IL GOVERNO TEDESCO SI SPACCA SULLA VENDITA DEL PORTO DI AMBURGO AL GRUPPO CINESE "COSCO" – IL CANCELLIERE VUOLE LEGARSI MANI E PIEDI AL DRAGONE (DIMOSTRANDO DI NON AVER IMPARATO DAGLI ERRORI DEL PASSATO) MA IL MINISTRO DELLE FINANZE TEDESCO, IL VERDEHABECK, HA MOLTI DUBBI - TUTTO QUESTO MENTRE L’AMMINISTRAZIONE BIDEN CONTINUA A PREMERE SULLA GERMANIA (COME SU FRANCIA E ITALIA) PERCHÉ ALLENTI I LEGAMI ECONOMICI E TECNOLOGICI CON LA CINA...