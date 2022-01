5 gen 2022 13:27

SCIAMANO POTEVA ESSE’ PIUMA E INVECE È FERO - JAKE ANGELI, IL VOLTO PIÙ NOTO DELL’ASSALTO AL CONGRESSO AMERICANO DELLO SCORSO ANNO, È STATO CONDANNATO A NOVEMBRE A 41 MESI DI PRIGIONE. MA CHE NE È DEGLI ALTRI INSORTI? IN 165 SONO STATI PORTATI IN GIUDIZIO, MA CE NE SONO CENTINAIA CHE ASPETTANO IL PROPRIO TURNO. GLI APPUNTAMENTI PIÙ INTERESSANTI DEVONO ANCORA ARRIVARE, IN PARTICOLARE QUELLI CON I MILIZIANI DELLE ASSOCIAZIONI SUPREMATISTE DEGLI OATH KEEPERS E DEI PROUD BOYS, CHE SEMBRA ABBIANO AVUTO DIRETTI CONTATTI STRATEGICI CON STEVE BANNON E RUDY GIULIANI