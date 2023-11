LA SCISSIONE DELL'ATOMO: IL DIVORZIO TRA RENZI E CALENDA È UFFICIALE – DOPO UNA LUNGA "SCEMEGGIATA", SECONDA SOLO ALLA SEPARAZIONE TRA TOTTI E ILARY, IL GRUPPO AL SENATO DI AZIONE-ITALIA VIVA SI SFASCIA – I QUATTRO SENATORI DEL "CHURCHILL DEI PARIOLI" ANDRANNO NEL MISTO, I SETTE RENZIANI RESTERANNO IN UN GRUPPO AUTONOMO – ALLA CAMERA INVECE DOVREBBE ACCADERE L’OPPOSTO, CIOÈ CHE…

Estratto dell’articolo di M. T. M. per il “Corriere della Sera”

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI

Alla fine di un lungo tira e molla, il divorzio tra Renzi e Calenda è ufficiale. «È stata trovata un’intesa», ha annunciato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine della riunione della Giunta per il regolamento, nella quale si è preso atto che i quattro senatori di Azione migreranno nel gruppo misto e Italia viva, con i suoi sette senatori, resterà gruppo autonomo.

«Se Dio vuole, habemus Papam», commenta il leader di Azione, Carlo Calenda riguardo alla decisione di Palazzo Madama. Più complicato, invece, il «divorzio» alla Camera. La Giunta per il regolamento di Montecitorio sarà convocata «prestissimo» per prendere una decisione, come ha promesso Lorenzo Fontana, aggiornando l’organismo interno di Montecitorio che era stato convocato ieri pomeriggio. A Montecitorio, comunque, dovrebbe avvenire l’opposto. Cioè Azione dovrebbe tenere il gruppo e i deputati di Italia viva dovrebbero uscire. […]

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI SCOPRI IL SANTO DEL GIORNO - POSTER BY MACONDO MATTEO RENZI E CARLO CALENDA COME SONIA BRUGANELLI E PAOLO BONOLIS matteo renzi e carlo calenda si evitano al meeting di renew europe CARLO CALENDA SI RIFUGIA AD ASSISI DOPO LO SCAZZO CON RENZI CARLO CALENDA E MATTEO RENZI - BY MACONDO CARLO CALENDA MATTEO RENZI BY DE MARCO I CUGINI DI CARFAGNA - MEME BY EMILIANO CARLI MATTEO RENZI E CARLO CALENDA CARLO CALENDA MATTEO RENZI divorzio renzi calenda vignetta by rolli il giornalone la stampa