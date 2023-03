8 mar 2023 13:02

LO SCONTRO POLITICO PUÒ UCCIDERE – IN POLONIA IL FIGLIO ADOLESCENTE DI UNA DEPUTATA DI OPPOSIZIONE SI È SUICIDATO DOPO CHE LA TV DI STATO HA DIFFUSO SUOI DATI SENSIBILI, IDENTIFICANDOLO COME VITTIMA DI ABUSI SESSUALI – IL PARTITO DELLA MADRE, LA PIATTAFORMA CIVICA DI TUSK, HA ACCUSATO LE TESTATE CONTROLLATE DAL GOVERNO E DALLA MAGGIORANZA DEL PIS (DIRITTO E GIUSTIZIA): LA CAMPAGNA DI STAMPA SAREBBE STATA PENSATA PER DANNEGGIARE GLI AVVERSARI, IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL PROSSIMO ANNO…