19 giu 2023 08:54

LO SCONTRO TRA SALVINI E MELONI SI TRASFERISCE SULLA GIUSTIZIA - I DUBBI DELLA LEGA SULLA LINEA DEL MINISTRO CARLO NORDIO, ACCUSATO PER LA COMUNICAZIONE TROPPO “AGGRESSIVA”: “CON UN DISEGNO DI LEGGE DI OTTO ARTICOLI, CHE NON CAMBIANO QUASI NULLA, È RIUSCITO A FAR RICOMPATTARE L’ANM CHE ERA QUASI MORTA. MA PERCHÉ LO FA?” - NEL MIRINO E’ FINITA LA SUA AFFERMAZIONE SULLE “INTERFERENZE” DELL’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI: “SE AVESSE FATTO TUTTO QUESTO PER LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, PURE PURE. MA SCATENARE QUESTO SCONTRO PER COSÌ POCO CHE SENSO HA?”