È SCOPPIATA LA BOLLA DEL “GREEN” – “LE MONDE”: “DOPO L'ESUBERANZA FINANZIARIA ARRIVA LA SBORNIA. IL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI STATI UNITI È IN CRISI” - “GLI ALTI TASSI DI INTERESSE E L'INFLAZIONE DEI COSTI INDUSTRIALI STANNO FACENDO ARENARE I PIANI DI GRANDI INVESTIMENTI ‘VERDI’, IN PARTICOLARE NELL'ENERGIA EOLICA OFFSHORE. LE SOCIETÀ COINVOLTE, SIA AMERICANE CHE EUROPEE, SONO STATE MASSACRATE IN BORSA…”

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Gli alti tassi di interesse e l'inflazione dei costi industriali stanno facendo arenare i piani di grandi investimenti "verdi" negli Stati Uniti, in particolare nell'energia eolica offshore. Le società coinvolte, sia americane che europee, sono state massacrate in borsa.

Dopo l'esuberanza finanziaria arriva la sbornia – scrive il corrispondente di Le Monde. Il settore delle energie rinnovabili negli Stati Uniti è in crisi. Con un'attività particolarmente colpita: i progetti di parchi eolici offshore.

L'amministrazione Biden punta a installare 30 gigawatt di energia eolica offshore entro il 2030 - l'equivalente di trenta reattori nucleari - principalmente sulla costa orientale degli Stati Uniti. Ciò sarebbe sufficiente ad alimentare circa 10 milioni di abitazioni, rispetto al livello praticamente nullo attuale.

La Francia punta a 5 gigawatt entro il 2028. Ma i progetti sono sull'orlo del collasso. L'aumento dei tassi di interesse per i programmi finanziati dal debito, l'impennata dei costi di produzione e delle materie prime, la carenza di manodopera qualificata, il fallimento dei produttori di turbine, in particolare Siemens, la carenza di cavi... Il costo dei progetti sta andando fuori controllo, al punto che i loro promotori, di solito produttori europei che lavorano in partnership con un operatore americano, minacciano di gettare la spugna.

La spagnola Iberdrola ha pagato 60 milioni di dollari (57 milioni di euro) per ritirarsi da due accordi di produzione di energia eolica offshore nel Massachusetts, firmati nel 2021 e nel 2019. Quest'estate, la norvegese Equinor e la britannica BP hanno chiesto di rinegoziare i prezzi dell'elettricità per tre progetti al largo delle coste di New York.

La danese Orsted e il suo partner statunitense Eversource hanno fatto lo stesso, spiegando che altrimenti "non sarebbero stati in grado di ottenere una decisione finale di investimento". Orsted ha perso un quarto del suo valore in borsa quando, a fine agosto, ha annunciato una perdita potenziale di 2,34 miliardi di dollari sui suoi progetti americani, ovvero la metà del suo investimento.

In totale, l'aumento del conto presentato dagli operatori alle autorità pubbliche è dell'ordine del 50%. Ansiosi di risparmiare i contribuenti locali, i sei governatori degli Stati costieri interessati, in particolare New York e Massachusetts, hanno scritto alla Casa Bianca per salvare i progetti. "Ahimè, le pressioni inflazionistiche... e le persistenti interruzioni della catena di approvvigionamento hanno creato sfide economiche straordinarie. Senza un'azione federale, la diffusione dell'eolico offshore negli Stati Uniti rischia seriamente di arrestarsi", hanno lamentato i governatori.

La manovella è tornata

Chiedono al Presidente Joe Biden di accelerare il processo di autorizzazione - che richiede anni in un Paese pieno di burocrazia - e soprattutto di estendere l'Inflation Reduction Act (IRA), il programma federale di sovvenzioni per l'energia. Questa decisione permetterebbe di coprire non il 30% ma la metà del costo dei progetti. In particolare, gli operatori chiedono che venga sovvenzionato l'ingente costo di connessione alla terraferma.

A causa di questa situazione di stallo, alla fine di agosto sono saltate le aste per gli impianti nel Golfo del Messico. Due progetti al largo delle coste del Texas non hanno trovato un acquirente, mentre un altro è stato assegnato per 5,6 milioni di dollari in Louisiana a un solo offerente, la società tedesca RWE.

Notando l'enorme contraccolpo contro i progetti eolici e la transizione energetica, il 21 settembre il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale al vetriolo contro qualsiasi salvataggio per l'eolico offshore. "Tutto questo rivela la follia della politica industriale del governo, che sta alimentando a forza una transizione energetica che non ha senso dal punto di vista economico e che comunque non avrà alcun impatto sul clima".

Anche sulla terraferma i settori dell'eolico e del solare non se la passano molto bene, anche se oggi producono rispettivamente l'11% e il 4% dell'elettricità statunitense. Secondo il Wall Street Journal, i costi dell'energia eolica, che erano divisi per tre dal 2010, e dell'energia solare, che erano divisi per dieci, sono rimbalzati rispettivamente del 30% e di due terzi dal 2021. Il prezzo dell'elettricità rinnovabile è salito alle stelle: un megawattora viene ora venduto ai grandi acquirenti, alle reti e alle imprese, a un prezzo compreso tra 50 e 60 dollari, rispetto ai circa 30 dollari dell'inizio del 2021.

Alcuni progetti sono stati quindi messi da parte, ma non è così. Alla fine di settembre, Engie ha annunciato un accordo con Microsoft per alimentare i centri dati in Texas con energia eolica e solare. Il gruppo francese rimane ottimista. "Mentre alcuni clienti stanno togliendo il piede dall'acceleratore a causa dell'aumento dei costi, molte aziende sono ancora molto impegnate", afferma Emmanuel Sbravati, vicepresidente senior di Engie negli Stati Uniti.

Tempesta sul mercato azionario

Nel breve termine, il mercato azionario è in fermento a causa della perdita di redditività dei progetti, soprattutto quando sono finanziati dal debito. L'indice ICLN dei titoli delle energie rinnovabili ha perso il 60% dal picco di gennaio 2021 e il 30% dall'inizio dell'anno, mentre l'indice di riferimento S&P 500 di Wall Street ha guadagnato l'11%.

Nextera, la principale società di energia elettrica rinnovabile della Florida, ha perso un terzo del suo valore dalla fine di luglio, con un calo di 50 miliardi di dollari. Clearway (di cui TotalEnergies è azionista), specializzata in elettricità e gas rinnovabili e con un debito di 6,8 miliardi di dollari, ha visto la sua valutazione dimezzarsi in tredici mesi a 3 miliardi di dollari.

comunita energetiche rinnovabili.

Anche le promettenti pepite tecnologiche del settore stanno crollando, poiché l'aumento dei tassi di interesse rallenta i livelli delle apparecchiature domestiche. È il caso di Enphase e SolarEdge, specializzate nella gestione dell'elettricità solare, il cui valore è stato diviso per tre. Queste società rimangono altamente redditizie - 40% di margine lordo per Enphase, 30% per SolarEdge - ma Wall Street aveva spinto le valutazioni troppo in alto. Gli hedge fund hanno avuto una giornata campale, scommettendo sui titoli che erano stati incrementati oltre ogni ragionevole aspettativa dall'afflusso di capitali "verdi".

"I venditori allo scoperto stanno sferrando un attacco ai titoli ESG [corrispondenti agli investimenti in questioni ambientali, sociali e di governance] gonfiati dal clamore dei media verdi", titola Bloomberg, citando l'esempio del fondo texano Blue Orca e dell'australiano Plato Investment. Secondo l'agenzia, i venditori allo scoperto di azioni Enphase e SolarEdge hanno accumulato una plusvalenza di 1,5 miliardi di dollari tra gennaio e il 21 settembre.

A lungo termine, i produttori rimangono ottimisti, ritenendo che si tratti soprattutto di una crisi di crescita. Difendono l'IRA, che fatica a diventare realtà perché gli Stati Uniti devono costruire la loro industria a rotta di collo. C'è una chiara carenza di manodopera qualificata.

Alcune leggi protezionistiche statunitensi sono controproducenti, come quella che da un secolo impone che le navi impegnate nella navigazione costiera, e quindi nell'installazione di turbine eoliche, battano bandiera americana, siano costruite negli Stati Uniti e abbiano equipaggi americani. Il problema è che il Paese semplicemente non ne ha: la prima nave dovrebbe lasciare i cantieri nel 2024.

Il problema principale è il rinnovamento della rete elettrica da parte delle autorità. "Se abbiamo una preoccupazione come industria, è la connessione alla rete di trasmissione e la sua modernizzazione", conferma Sbravati.

Ci vogliono cinque anni per collegare un progetto eolico o solare alla rete, denuncia il New York Times, secondo cui alla fine del 2022 erano più di 10.000 i progetti in cerca di autorizzazione, rispetto ai 5.600 di due anni prima. Il governo federale ha deciso di allentare le regole, ma questo "risolverà solo parzialmente il problema", secondo il quotidiano newyorkese.

A ciò si aggiunge l'incertezza politica che grava sull'IRA. Paradossalmente, questa legge soddisfa le aspirazioni ambientali degli Stati democratici, ma è di grande beneficio finanziario per gli Stati repubblicani come il Texas. Gli operatori sperano che entrambi i partiti alla fine accettino questa legge, che promuove i posti di lavoro dei colletti blu e il "made in America".