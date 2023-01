SCORTINA D’AMPEZZO - PRESENTANDO UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUI POSSIBILI COSTI DELLA SCORTA DI GIUSEPPE CONTE DURANTE LA VACANZA A CORTINA, LA SENATRICE RENZIANA FREGOLENT HA RISVEGLIATO UN RICORDO: NELL'ESTATE 2022, MATTEUCCIO, INVITATO DA PEPPINIELLO APPULO AD ANDARE A PALERMO "SENZA SCORTA", AVEVA DETTO: "CONTE HA LA SCORTA COME ME” - SE È VERO CHE, PER SUA STESSA AMMISSIONE, RENZI HA LA SCORTA QUANTI UOMINI AL SEGUITO DI EX PRESIDENTI DEL CONSIGLIO POTREBBERO ESSERE TRANSITATI A CORTINA DURANTE QUESTE VACANZE INVERNALI, A SPESE NOSTRE? - LA NOTA DI RENZI

giuseppe conte al grand hotel savoia di cortina foto chi

IV: RENZI A CORTINA, 'SOGGIORNO PAGATO CON REGOLARE BONIFICO E SCORTA DI 2 UNITA'

(Adnkronos) - ''A fronte dell'articolo 'Conte, un grillino tutto d'Ampezzo', comparso oggi su Dagospia, nel quale si cita il senatore Renzi, si precisa per trasparenza che il senatore Renzi ha pagato il proprio soggiorno presso l'hotel in cui ha alloggiato a Cortina con un regolare bonifico bancario circa un mese prima. Nei giorni del capodanno infatti trovare posto nella località montana veneta non è semplice e le strutture chiedono, giustamente, il pagamento anticipato.

La scorta del senatore Renzi, composta di due unità, ha alloggiato in altra struttura rispetto al senatore. Le due unità sono state infatti alloggiate assieme alle scorte di altre personalità quali il Presidente del Senato e il ministro del Turismo. Il senatore Renzi si è recato a Cortina con auto privata ed è rientrato da Cortina con auto privata''.

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. ''In merito all'interrogazione della senatrice Silvia Fregolent - si legge ancora nella nota - evidenziamo come sia tesa a capire quante persone della scorta hanno seguito l'onorevole Conte, in quale struttura abbiano alloggiato, con quanti mezzi si siano mossi e a quanto ammonti il costo per il contribuente.

L'onorevole Conte, celebre per aver chiesto a Renzi di rinunciare alla scorta per andare a Palermo, ha tutto il diritto di andare in vacanza dove vuole. Purché paghi regolarmente e purché rispetti le altrui scelte oltre che le fisiologiche regole di trasparenza previste dalla Camera dei Deputati e dalla Legge italiana'' conclude la nota di Italia Viva.

matteo renzi con la moglie agnese sulla seggiovia foto chi

Presentando un'interrogazione parlamentare sui possibili costi della scorta dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la vacanza a Cortina, la senatrice di Italia Viva Fregolent ha risvegliato un ricordo.

Nel novembre 2018, in pieno governo giallo-verde, l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini annunciò una stretta del Viminale sulle scorte, e il suo omologo vicepremier Luigi Di Maio fece il seguente annuncio su Facebook: “Come governo del cambiamento a breve ne taglieremo un po'. Ne sentirete parlare, come era nel contratto di Governo. Giuseppe Conte ha dato il buon esempio, credo ci siano ex presidenti del Consiglio dei ministri che hanno più scorta di Giuseppe Conte. Lo devo approfondire ma credo sia così. Del resto a Giuseppe Conte i cittadini vogliono bene a quelli di prima no, visto che li hanno mandati a casa il 4 marzo”.

Ma chi erano precisamente gli ex presidenti del Consiglio che, secondo le parole di Di Maio nel 2018, avevano più scorta di Conte? Gentiloni? Renzi? Letta? Monti? Berlusconi? E in ultima analisi queste scorte sono state poi davvero tagliate, come annunciava Di Maio? Sarebbe interessante saperlo.

silvia fregolent foto di bacco

Non solo, nell'estate 2022, Matteo Renzi - invitato provocatoriamente da Conte ad andare a Palermo "senza scorta" - aveva dichiarato: "Conte ha la scorta come me, più di me. Viviamo scortati per esigenze di sicurezza e per metterci al riparo da qualche pazzo esagitato».

La domanda quindi sorge spontanea: se è vero che, per sua stessa ammissione, Renzi ha la scorta, e se è vero che Conte ha più scorta di Renzi, quanti uomini di scorta al seguito di ex presidenti del consiglio potrebbero essere transitati a Cortina durante queste vacanze invernali, a spese nostre? E quanti sono, se vi sono, gli ex presidenti del consiglio che dispongono ancora della scorta, come dichiarava Di Maio nel 2018? Forse potrebbe illuminarci la stessa senatrice Fregolent.

matteo renzi con la moglie agnese a cortina foto chi matteo renzi scia a cortina. foto chi matteo renzi sciatore a cortina foto chi SILVIA FREGOLENT 1 SILVIA FREGOLENT 2