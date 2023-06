DAGLI SCRANNI DELLA CAMERA SPUNTA UNA ZINNA! – LA DEPUTATA DEL MOVIMENTO 5 STELLE GILDA SPORTIELLO, MENTRE ERA IN AULA PER VOTARE UN DECRETO LEGGE, HA ALLATTATO IL FIGLIO. VICINO A LEI IL COMPAGNO (ANCHE LUI GRILLINO) RICCARDO RICCIARDI - È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE DOPO LA LEGGE VARATA PER CONSENTIRE ALLE MAMME ELETTE DI SFAMARE I BEBÈ - SPORTIELLO SI È SEDUTA NELLA PARTE PIÙ ALTA DELL’EMICICLO “AL RIPARO” DA SGUARDI INDISCRETI - VIDEO!

#Camera

La deputata del #M5S Gilda #Sportiello è la prima parlamentare a portare in Aula il proprio figlio in braccio. Applausi di tutta l'Assemblea di Montecitorio all'annuncio del presidente di turno Giorgio #Mulè@ultimora_pol pic.twitter.com/GRnBzjcYh7 — Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) June 7, 2023

Estratto da www.tg24.sky.it

gilda sportiello allatta in aula alla camera 1

Per la prima volta nella storia parlamentare italiana, una deputata è entrata nell'Aula di Montecitorio con il suo bebè in braccio, che ha allattato mentre sedeva nell'Emiciclo. Si tratta di Gilda Sportiello di M5S.

La parlamentare ha preso posto in una postazione nella parte alta dell'emiciclo, ha partecipato alla votazione finale del decreto legge in materia di pubblica amministrazione ed ha cominciato ad allattare il suo bimbo che è stato accolto da un applauso unanime. […]

gilda sportiello allatta in aula alla camera 3 gilda sportiello allatta in aula alla camera 6 riccardo ricciardi con la compagna gilda sportiello in aula gilda sportiello allatta in aula alla camera 5 gilda sportiello allatta in aula alla camera 2 gilda sportiello allatta in aula alla camera 4 gilda sportiello allatta in aula alla camera