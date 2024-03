LA SCUOLA ITALIANA HA MOSCA AL NASO – IL MINISTRO VALDITARA HA AVVIATO UNA VERIFICA SUI MANUALI PER LE SCUOLE MEDIE CON UN'IMPOSTAZIONE FILO-PUTINIANA – COME RIVELATO DALLA "ADNKRONOS", SU 13 SUSSIDIARI, 12 RACCONTANO LA STORIA (E LA GEOGRAFIA) COME VORREBBE IL PRESIDENTE RUSSO. IN UN LIBRO SI PARLA DI “REGIMI COMUNISTI CHE SOSTENEVANO LA PACIFICA CONVIVENZA TRA LE ETNIE”, IN UN ALTRO "LA REGIONE RUSSA” INCLUDE L'UCRAINA E PAESI BALTICI...

libri di testo che raccontano la storia come vuole putin 2

(Adnkronos) - Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato, dopo la denuncia dell'Adnkronos, "verifiche" sulla notizia di manuali 'pro Russia'. In relazione alla notizia della diffusione di libri di testo scolastici per le scuole secondarie di primo grado con un'impostazione faziosa e distorta della realtà storica, in favore della narrazione della Russia putiniana e dell'Unione Sovietica comunista nelle discipline di Storia e Geografia, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato "verifiche per appurare se i contenuti dei manuali presentano effettive criticità".

“Mentre i nostri sforzi sono rivolti a combattere le fake news in rete nessuno controlla che non si diffondano sui banchi di scuola proprio attraverso i libri di testo. È grave che su 13 sussidiari ben 12 raccontino la storia e la geografia secondo la propaganda putiniana". E' quanto ha detto, parlando con l'Adnkronos Maria Elena Boschi (Iv), aggiungendo: "Il ministro Valditara non può girarsi dall’altra parte. La scuola è luogo di formazione, anche della coscienza critica, ma perché ciò accada le informazioni di partenza devono essere corrette e non frutto di influenze della dottrina russa”.

libri di testo che raccontano la storia come vuole putin 1 giuseppe valditara a villa taverna per la festa dell indipendenza usa libri di testo che raccontano la storia come vuole putin 3