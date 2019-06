SE M'IMAMOGLU SARÀ DI TE - BUONA LA SECONDA: IL NEMICO DI ERDOGAN DIVENTA SINDACO DI ISTANBUL. LE NUOVE ELEZIONI NON SONO SERVITE AL SULTANO PER RIBALTARE IL RISULTATO COME SPERAVA - LE PAROLE CONCILIANTI DEL VINCITORE, DIRIGENTE SPORTIVO DELLA TREBISONDA (TRABZONSPOR): ''SONO PRONTO A LAVORARE CON IL CAPO DELLO STATO, VOGLIO ESSERE IL SINDACO DI TUTTI'' ECCETERA

TURCHIA: IMAMOGLU, SONO PRONTO A LAVORARE CON ERDOGAN

(ANSA) - "Signor presidente, sono pronto a lavorare in armonia con lei" per "servire Istanbul". Lo ha detto Ekrem Imamoglu, rivolgendosi al capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan, nel discorso in cui ha rivendicato l'elezione a sindaco di Istanbul.

IMAMOGLU, L'ALTRA TURCHIA HA TROVATO UN LEADER

Cristoforo Spinella per l'ANSA

"Voglio essere il sindaco di tutti, a prescindere dalla cultura, dall'etnia e dalla religione". Sin dall'inizio, il suo è stato un messaggio di riconciliazione. Dopo anni di una polarizzazione esasperata, su cui il presidente Recep Tayyip Erdogan ha cementato il suo consenso, Istanbul ha dimostrato di averne bisogno. Ed Ekrem Imamoglu è apparso l'uomo giusto al momento giusto.

Ha condotto una campagna elettorale - anzi, due - all'insegna dell'ottimismo, con uno slogan tanto semplice quanto efficace, subito diventato virale sulle t-shirt e nelle scritte sui muri: "Tutto sarà bellissimo". Una promessa di cambiamento a cui già il 31 marzo i turchi avevano mostrato di credere. Se lo stile di Imamoglu è opposto a quello di Erdogan - nessun attacco agli avversari, linguaggio pacato, apertura a tutte le componenti etniche, sociali e religiose -, i due sono però accomunati dalle origini: le radici nel Mar Nero, dove Imamoglu è nato 49 anni fa, e le esperienze giovanili da calciatori dilettanti.

Dirigente sportivo nel club della sua città, Trebisonda, il neo sindaco è da trent'anni un istanbuliota d'adozione. Sposato con tre figli, dopo la laurea in amministrazione finanziaria ha guidato l'azienda edile di famiglia. Solo una decina d'anni fa è arrivata la politica ad alto livello, con i repubblicani del Chp, dopo tanto associazionismo di base a Beylikduzu, la municipalità alla periferia europea della città che ha guidato negli ultimi cinque anni. Quando l'hanno scelto per tentare la scalata più difficile, quella alla poltrona di primo cittadino di Istanbul, in tanti l'hanno guardato come una vittima sacrificale, un politico semi-sconosciuto che in fondo aveva poco da perdere.

Ma lui, racconta chi lo conosce bene, è un uomo tenace. E un ottimista. Non si è fatto spaventare, e alla fine ha avuto ragione. Ha vinto raccogliendo al centro, tra i conservatori moderati, i voti che al suo partito mancavano da decenni. Senza trascurare l'anima laica, la minoranza curda, i progressisti. Dopo i 18 giorni della sua primavera da sindaco, spezzata da quello che il Chp definì un "golpe elettorale", Imamgolu torna ad esserlo per cinque anni, se vorrà. Perché non sono pochi quelli che ora vedono in lui l'uomo in grado di sfidare Erdogan alle presidenziali del 2023. E toglierli, dopo Istanbul, anche la Turchia.

