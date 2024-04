SE ANCHE I MANAGER MILIONARI CHIEDONO PIÙ EQUILIBRIO TRA VITA PERSONALE E LAVORO, QUALCOSA STA DAVVERO CAMBIANDO – NOEL QUINN, CEO DI HSBC, LA PIÙ GRANDE BANCA EUROPEA, LASCIA A SORPRESA DOPO CINQUE ANNI DA AD. IL CDA È A CACCIA DI UN SUCCESSORE – LE DICHIARAZIONI DI QUINN PER MOTIVARE LA SCELTA: “DOPO CINQUE ANNI INTENSI, È GIUNTO IL MOMENTO PER ME DI TROVARE UN MIGLIORE EQUILIBRIO TRA LA MIA VITA PERSONALE E QUELLA LAVORATIVA”

(ANSA) - Lascia a sorpresa Noel Quinn, ceo di Hsbc, la più grande banca europea. Quinn ha informato il board della sua intenzione di ritirarsi dopo quasi cinque anni da amministratore delegato nel corso dei quali, si legge in una nota, "ha guidato con successo la trasformazione della banca", semplificandola e rendendola più focalizzata, e conseguendo "profitti record e i ritorni più forti in oltre un decennio".

Il cda ha avviato un processo formale per la ricerca di un successore, valutando sia candidati interni che esterni, durante il quale Quinn resterà amministratore delegato così da assicurare una transizione "fluida e ordinata".

"Dopo cinque anni intensi, è giunto il momento per me di trovare un migliore equilibrio tra la mia vita personale e quella lavorativa", ha dichiarato Quinn, affermando l'intenzione di intraprendere una "portfolio career", cioè di non dedicarsi a una sola attività lavorativa ma a vari progetti e impegni. Sotto la guida di Quinn, che è entrato in Hsbc nel 1992, il colosso anglo-asiatico ha condotto una serie di revisioni strategiche che hanno portato la banca ad aumentare i suoi investimenti in Asia e a ridurre invece la sua presenza nei mercati occidentali sviluppati, come in Francia e Stati Uniti.

