SE CI SARA’ L’ENNESIMA SCISSIONE, IL M5S SPARIRÀ RESTANDO “PARTITO DI CONTE”. MA QUESTO NON BASTERA’ A CONVINCERE DRAGHI A RESTARE: CONTA QUEL CHE DIRA’ E FARA’ SALVINI, CHE A ORE ALTERNE LO SPAURACCHIO DEL VOTO E AVANZA RICHIESTE IMPROPONIBILI COME UN NUOVO SCOSTAMENTO DI BILANCIO DA 50 MILIARDI DI EURO - MARIOPIO VUOLE LA GARANZIA CHE I PARTITI LO LASCINO LAVORARE - L’INDISCREZIONE DEL “MESSAGGERO”: IERI DRAGHI AVREBBE RICEVUTO ANCHE UNA TELEFONATA DA BEPPE GRILLO. COSA SI SONO DETTI?

Estratto dell’articolo di Francesco Malfetano per “il Messaggero”

MATTEO SALVINI MARIO DRAGHI

«Vediamo». Non si sbilancia Mario Draghi. […] l'idea del premier è andare fino in fondo con la decisione presa. Al punto che, stando a diversi osservatori autorevoli, potrebbe non dare spazio alla replica dei partiti dopo le sue dichiarazioni - né lasciarsi impressionare dalla fiducia - per andare al Quirinale. In pratica il tentativo di far finire il premier in un cul-de-sac in cui debba assumersi la responsabilità della crisi, potrebbe finire semplicemente con l'essere aggirato. Troppo «inaffidabili» i partiti perché si possa pensare ad una qualche conciliazione.

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MARIO DRAGHI - BY EDOARDO BARALDI

[…] L'idea è che Draghi potrebbe ripensarci se tutti coloro che vogliono restare terminino ultimatum e richieste improbabili. Il riferimento […] è soprattutto ai leghisti. Impossibile pensare di costruire un nuovo percorso insieme se Matteo Salvini non solo agita a ore alterne lo spauracchio del voto ma, soprattutto, avanza richieste considerate improponibili come lo scostamento di bilancio da 50 miliardi di euro. Servono insomma segnali inequivocabili e garanzie da tutti i partiti già negli interventi prima del voto alla Camera e al Senato. […]

In ogni caso il silenzio di Draghi alimenta speranze. La sensazione […] è che il premier attenderà l'ultimo minuto per decidere. […] il premier oggi tornerà a mettere a fuoco la questione, affinando il discorso che terrà prima al Senato e poi alla Camera. […] Il telefono del premier infatti ha squillato senza sosta. E anche se a palazzo Chigi non confermano, tra gli interlocutori ci sarebbe stato anche Beppe Grillo. Bocche cucite però sui contenuti della conversazione.

