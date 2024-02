SE LO DICE IL VASSALLO DI PUTIN, È BENE ALLARMARSI: “IL MONDO È SULL’ORLO DELL’ABISSO” – ALEXANDER LUKASHENKO, PRESIDENTE BIELORUSSO E ALLEATO DI “MAD VLAD”, È ALLARMATO MA NON CREDE CHE LA RUSSIA ALLARGHERÀ IL CONFLITTO: “È STUPIDO PENSARE CHE ATTACCHI I BALTICI” – COSA INTENDE PUTIN QUANDO SOSTIENE CHE LA “SVOLTA” AL FRONTE IN UCRAINA È MERITO DELLE FORZE “AEROSPAZIALI”? – GLI 007 SVEDESI: “LA SITUAZIONE DELLA SICUREZZA È GRAVE PER LA MINACCIA DELLA RUSSIA…”

1. LUKASHENKO, SULL'ORLO DELL'ABISSO, RISCHIO GUERRA MONDIALE

(ANSA) Il mondo "è di nuovo sull'orlo dell'abisso" ed esistono legittime preoccupazioni che possa scoppiare una terza guerra mondiale, ma è "assolutamente stupido" pensare che la Russia "si stia preparando ad attaccare i paesi baltici".

Lo ha detto il leader bielorusso Alexander Lukashenko, uno dei più stretti alleati di Putin. Il presidente bielorusso ha poi annunciato - riporta SkyNews - che il suo esercito ha ricevuto un nuovo arsenale di armi, tra cui due divisioni missilistiche antiaeree e due divisioni di sistemi missilistici Iskander-M.

2. PUTIN, 'SVOLTA' IN UCRAINA GRAZIE ALLE FORZE AEROSPAZIALI

(ANSA) - Le truppe russe in Ucraina hanno ottenuto "una svolta nelle aree più difficili del fronte" grazie alle "eroiche azioni e l'impeccabile addestramento" delle forze aerospaziali. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in una cerimonia per la consegna di onoreficenze alle unità militari aerospaziali. Lo riferisce l'agenzia Tass.

3. 007 SVEZIA: GRAVE MINACCIA ALLA SICUREZZA, SPECIE DA MOSCA

(ANSA) - La direttrice dei servizi segreti svedesi che lavorano su controspionaggio e antiterrorismo (Sapo) Charlotte von Essen ha convocato una conferenza stampa in cui ha affermato che "la situazione della sicurezza nel Paese è grave, la minaccia più grande proviene dalla Russia". Lo riportano i media svedesi. "La situazione è progressivamente peggiorata da quando Mosca ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022", ha detto la direttrice degli 007 svedesi. "Il livello di minaccia terroristica, che in agosto era stato portato a quattro su cinque punti, non verrà abbassato tanto presto", ha affermato.

4. LAVROV, 'L'OCCIDENTE SMETTA DI RIEMPIRE L'UCRAINA DI ARMI'

(ANSA) - "L'Occidente deve smettere di riempire l'Ucraina di armi e il regime di Kiev deve porre fine alle ostilità": lo ha detto ai media brasiliani il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, prima di arrivare al vertice dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro. "Né Kiev, né l'Occidente hanno dimostrato la volontà politica di risolvere il conflitto. Non abbiamo scelta: l'operazione militare speciale continuerà finché i suoi obiettivi non saranno raggiunti", ha continuato l'inviato del presidente Vladimir Putin. "La Russia è aperta a trovare una soluzione pacifica al conflitto.

Tuttavia, i nostri avversari a Kiev e in Occidente sono impegnati a promuovere la 'formula' di Volodymyr Zelenskyj, che rappresenta un ultimatum inaccettabile per la Russia", ha continuato Lavrov. Mosca - ha aggiunto il ministro - è disposta a "studiare idee realistiche" presentate dall'Ue "se i Paesi europei abbandoneranno la loro politica russofobica".

