SE MINENNA AVESSE LE RUOTE… SAREBBE UN GENERALE! – IL FASCINO DELLA DIVISA HA FOLGORATO IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE, CHE SI È DOTATA DI UNIFORMI, GRADI E BASCHI, PROPRIO COME SE FOSSE UNA FORZA ARMATA – FIN QUI, NULLA DI MALE. SENONCHÉ MINENNA S’È FATTO PRENDERE LA MANO. ED HA STABILITO ANCHE I GRADI IN FUNZIONE DEGLI INCARICHI. E OVVIAMENTE SI È AUTONOMINATO SUL CAMPO GENERALE DI CORPO D’ARMATA…

DAGONOTA

marcello minenna

Il fascino della divisa colpisce tutti, uomini e donne. Ne sa qualcosa Marcello Minenna che si è autonominato sul campo generale di Corpo d’Armata. Già, perché l’Agenzia delle Dogane si è dotata di uniformi, gradi e baschi proprio come se fosse una Forza armata. Un po’ com’erano i Forestali; un po’ com’è la Polizia penitenziaria.

Con la differenza che al posto delle stellette sul bavero, hanno messo dei rosoni; ed in luogo della “greca” (il simbolo che viene assegnato ai generali) ha messo un disegno che somiglia parecchio.

le divise dell agenzia delle dogane by minenna 7

Un passo indietro. Con “determinazione direttoriale” del 6 ottobre scorso, Minenna (attualmente direttore dell’Agenzia) stabilisce le regole e le norme per assegnare a tutto il personale – totalmente civile - delle Dogane le uniformi per svolgere il proprio lavoro.

le divise dell agenzia delle dogane by minenna 5

E fin qui, potrebbe non esserci nulla di male: perché sporcare i propri vestiti in porti ed aeroporti quando puoi usare le divise che ti fornisce lo Stato? Senonchè, Minenna (con un passato Consob, dove spera di tornare, ed un passaggio al Comune di Roma con la Raggi) s’è fatto prendere la mano. Ed ha stabilito con la stessa “determinazione” anche i gradi in funzione degli incarichi del personale. Ed ovviamente, si è autoassegnato il grado equivalente a quello di generale di Corpo d’Armata.

le divise dell agenzia delle dogane by minenna 6

Belle uniformi blu, estive ed invernali, zuccotti, giacche a vento e – per confermare l’afflato militare - baschi con tanto di fregio da utilizzare in servizio. Inutile dire che il tutto è a carico del contribuente.

marcello minenna giuseppe conte

Nel 1975 John Houston diresse un film di successo, “L’uomo che volle farsi Re”. Marcello Minenna lo ha parafrasato e si è fatto generale. Chissà se il direttore delle Dogane si è confrontato sul tema con Carla Ruocco, la parlamentare pentastellata alla quale è “legato da profonda stima ed amicizia”, senza che questa “stima ed amicizia” sia mai andata oltre.

