Non c’è soltanto il Pnrr e i fondi che potrebbe portare in Italia. Il nostro Paese ha anche la disponibilità di altri 17 miliardi che però sono ancora fantasma perché bloccati per la mancanza di oltre 500 decreti attuativi. Sul Pnrr non ci sono ancora certezze di incassare i soldi. I 17 miliardi sono invece disponibili ma fermi per colpa della burocrazia. L’allarme arriva da Openpolis che sottolinea che la mancanza dei decreti attuativi sta bloccando il flusso dei capitali.

Openpolis denuncia: «le risorse messe a disposizione con gli atti aventi forza di legge necessitano di ulteriori indicazioni per poter essere erogate ai soggetti beneficiari».

Sul suo sito Openpolis spiega che «i decreti attuativi richiesti dalle norme varate dal governo Meloni sono in totale 210. Di questi 173 devono ancora essere pubblicati. La quota più consistente di attuazioni che devono ancora essere emanate però risale a norme varate dal governo Draghi (221) mentre 85 sono eredità dei due governi Conte».

Openpolis stila anche la classifica delle leggi con più fondi bloccati. In cima alla lista si posiziona la Legge di Bilancio 2023. In questo caso i fondi non erogabili per il momento ammontano a circa 5,7 miliardi di euro. C’è da dire che in questo caso la norma è relativamente recente, di conseguenza è probabile che molte attuazioni saranno emanate nei prossimi mesi. Al secondo posto troviamo il decreto aiuti ter che vede un ammontare di circa 2 miliardi di euro ancora da sbloccare. Al terzo posto invece il decreto infrastrutture e mobilità sostenibili risalente al governo Draghi. […]

