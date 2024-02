SE NON NUORA, QUANDO? – LARA TRUMP È LA “NUOVA IVANKA”: LA MOGLIE DI ERIC TRUMP È IN PISTA PER DIVENTARE CO-PRESIDENTE DEL “REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE”, L’ORGANO CHE COORDINA I SOLDI DEL PARTITO REPUBBLICANO E POTREBBE PAGARE LE SPESE LEGALI PER I PROCESSI DI “THE DONALD” – IL SUO RUOLO È CRESCIUTO PARALLELAMENTE ALL’ISOLAMENTO DI QUELLO DELLA FIGLIA PREDILETTA DEL TYCOON (CHE NON SOSTIENE LE TEORIE DEL COMPLOTTO DEL PADRE SULLE ELEZIONI) – LA COVER DI TOM PETTY E LA MANCATA CORSA AL SENATO: IL RITRATTO DI LARA

Lara Trump è la nuova Ivanka. Abbandonato dalla figlia preferita, che non ha voluto più partecipare alla campagna elettorale, Donald Trump sa che può contare su Lara e la vuole co-presidente del Republican National Committee, l’organo politico di direzione che coordina la raccolta fondi del partito repubblicano, dove su sua spinta è atteso a breve un cambiamento ai vertici. Alcuni repubblicani, secondo il sito Politico , temono che Trump voglia servirsene per pagare le spese per i suoi processi (il Comitato ha già pagato 2 milioni di dollari a studi legali per casi giudiziari di Trump).

Mercoledì sera a Charleston, Lara ha parlato con un gruppo di giornali, tra cui il Corriere , e non ha fatto molto per smentire questi timori: «Dobbiamo raccogliere mezzo miliardo di dollari entro il 5 novembre. Dobbiamo assicurarci che le persone sappiano che, quando donano al Comitato nazionale repubblicano, il denaro va a cause a cui tengono». Il Comitato, che l’anno scorso ha raccolto 890 milioni di dollari, sta andando più a rilento quest’anno nel fundraising.

Ai giornalisti che le chiedevano se userebbe quei fondi per pagare le spese dei processi di suo suocero, che peraltro deve 355 milioni di dollari per la condanna per frode a New York (suo marito Eric ha avuto una multa da 4 milioni), Lara ha inizialmente evitato di rispondere: «Non conosco ancora lo statuto e le linee guida».

Ma quando le è stato chiesto se ritiene che pagare le spese legali di Donald Trump sia nell’interesse degli elettori repubblicani, ha replicato: «Assolutamente, le persone sono furiose, sentono che questi sono attacchi per cercare di neutralizzare un rivale politico e non sono solo attacchi contro Donald Trump ma contro gli Stati Uniti». Mentre Ivanka ha detto di credere che non ci sia «alcuna base» per le accuse di suo padre a Joe Biden di aver «rubato» l’elezione nel 2020, Lara ha ripetuto anche mercoledì di credere che la vittoria non sia stata legittima.

[…] Lara non è una new entry nella campagna elettorale, ma il suo ruolo è cresciuto. Ex personal trainer e produttrice tv, ha sposato il terzogenito di Donald Trump dieci anni fa […] e la coppia ha due figli. Secondo l’ Huffington Post , le due nuore, Lara e Kimberly Guilfoyle (la moglie del primogenito Donald Jr) sono state pagate 180 mila dollari l’anno nel 2020 dalla campagna di Trump, come consulenti.

Nel 2021 ha preso in considerazione di correre per il Senato in North Carolina […]. Di recente è apparsa nei video educativi per i caucus dell’Iowa e ha registrato una cover di I Won’t Back Down di Tom Petty (già usata dal suocero ai comizi nonostante l’opposizione degli eredi del cantante).

Alle accuse di nepotismo, replica che «la logica di avere un membro della famiglia nel Comitato è che la gente sa che può fidarsi di Donald Trump. […]». […]

