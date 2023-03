10 mar 2023 07:58

SE NON PUOI BATTERE IL TUO NEMICO, ABBATTILO PER VIA GIUDIZIARIA! – STA PER ARRIVARE L’INCRIMINAZIONE PER DONALD TRUMP! SECONDO IL "NEW YORK TIMES", IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI MANHATTAN SAREBBE VICINO A FORMULARE UN ATTO D’ACCUSA PER L’EX PRESIDENTE AMERICANO CHE RISCHIA ACCUSE PENALI PER I PAGAMENTI SEGRETI ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS PER NON RIVELARE LA SUA RELAZIONE CON IL TYCOON. SAREBBE UNA PIETRA TOMBALE SULLE SPERANZE DI RIELEZIONE PER IL 2024