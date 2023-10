13 ott 2023 18:45

SE NON TI VUOLE MANCO TUA FIGLIA, FATTELA UNA DOMANDA – IL TRISTE TRAMONTO DI RENATO SORU CHE VORREBBE RICANDIDARSI COME PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA, MA VIENE BLOCCATO ANCHE DALLA FIGLIA CAMILLA, ESPONENTE LOCALE DEL PD – LA FUGA IN AVANTI DI SORU, EUROPARLAMENTARE IN QUOTA PD, FONDATORE DI TISCALI E RINVIATO A GIUDIZIO PER IL FALLIMENTO DEL QUOTIDIANO “L’UNITÀ”, HA CREATO NON POCHI IMBARAZZI AI DEM CHE NON LO VOGLIONO E…