31 ago 2023 13:55

SE PRIGOZHIN ERA COSÌ SPAVALDO DA SCHERZARE SULLA PROPRIA MORTE, PERCHÉ SI È FATTO FREGARE DA PUTIN? – SPUNTA UN VIDEO, REGISTRATO IN AFRICA POCHI GIORNI PRIMA CHE IL SUO AEREO FOSSE ABBATTUTO, IN CUI IL FU CAPO DELLA WAGNER SCHERZA SULLA SUA “LIQUIDAZIONE”: “PER COLORO CHE STANNO DISCUTENDO SE SONO VIVO O NO, COME STO. È UN FINE SETTIMANA DELLA SECONDA METÀ DI AGOSTO E MI TROVO IN AFRICA. COLORO A CUI PIACE DISCUTERE DELLA MIA LIQUIDAZIONE, DEI GUADAGNI O DI QUALSIASI ALTRA COSA... VA TUTTO BENE” - VIDEO