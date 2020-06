19 giu 2020 08:27

SE SEI BIANCA, TI TIRANO LE PIETRE - CHIAMATE J.K. ROWLING: ESSERE DONNA NON BASTA PIÙ, AMY KLOBUCHAR SI RITIRA DALLA CORSA A FARE LA VICE DI BIDEN PERCHE' NON È NERA, E DICE ''È IL MOMENTO STORICO DI UNA DONNA DI COLORE''. ECCO, NON DI UNA DONNA BRAVA, ESPERTA, EMPATICA, MA DI UNA FIGURINA PER RACCOGLIERE IL VOTO INCAZZATO DI 'BLACK LIVES MATTER' - QUINDI LE DONNE BIANCHE HANNO AVUTO LA CHANCE CON HILLARY E SE LA SONO BRUCIATA. AL PROSSIMO GIRO NON BASTERÀ ESSERE DONNA E NERA, MA SERVIRÀ UN'ULTIERIORE TARGHETTA