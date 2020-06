4 giu 2020 13:14

SE SEI BUONO, NON PRENDI IL CORONAVIRUS? - VIVA MATTARELLA E VIVA L'ITALIA, PERÒ ANCHE QUELLO DI CODOGNO ERA UN ASSEMBRAMENTO, IDENTICO A QUELLO ANDATO IN SCENA A ROMA NELLA PIAZZA SOVRANISTA - SOLO CHE MENTRE QUESTI ULTIMI SONO STATI BOLLATI COME FASCISTI IN CERCA DI CONTAGIO, NESSUNO HA OBIETTATO NULLA SULLE CENTINAIA DI PERSONE NELLA PRIMA CITTÀ FOCOLAIO. CHE HA PURE REGISTRATO UN NUOVO CASO: ERA PER CASO IN STRADA DUE GIORNI FA??

assembramenti per mattarella a codogno Da www.iltempo.it Per molti il flash-mob del centrodestra andato in scena il 2 giugno, in Piazza del Popolo si sarebbe trasformato in un pericoloso assembramento con l'inevitabile coda di polemiche. Ma anche la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Codogno, con buona pace del rispetto delle regole, ha creato assembramenti. "Pericolosissimo assembramento sovranista a Codogno" cinguetta su Twitter Francesco Storace pubblicando l'immagine inequivocabile. Francesco Storace @Storace Pericolosissimo #assembramento #sovranista a #Codogno codogno assembramenti "Questo si chiama assembramento democratico, si può fare. Per uno strano fenomeno ancora non spiegato dagli scienziati, le persone non causano la trasmissione Covid19 quando non sono di destra" commentano gli utenti. assembramenti per mattarella a codogno assembramenti per mattarella a codogno sergio mattarella assembramenti codogno in attesa di mattarella